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Aylardır gündemdeydi, Almanlar duyurdu! Can Uzun öyle bir haber gönderdi ki...

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Can Uzun'dan olumsuz yanıt geldi. Milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin teklifini geri çevirirken transfer görüşmelerinin sona erdiği belirtildi.

Aylardır gündemdeydi, Almanlar duyurdu! Can Uzun öyle bir haber gönderdi ki...
Cevdet Berker İşleyen
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Galatasaray, Süper Lig'de üst üste elde ettiği dört şampiyonluğun ardından hem ligdeki üstünlüğünü sürdürmek hem de Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir performans sergilemek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Aleksey Batrakov'u kadrosuna katarken bir süredir peşinde olduğu Can Uzun transferinde ise istediği sonucu alamadı.

CAN UZUN GALATASARAY'I REDDETTİ

Aylardır gündemdeydi, Almanlar duyurdu! Can Uzun öyle bir haber gönderdi ki... 1

Sky Sports Almanya'nın haberine göre Can Uzun, Galatasaray'ın kendisine yaptığı transfer teklifine olumlu yanıt vermedi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma katılmayı reddetmesiyle birlikte iki taraf arasındaki görüşmelerin de sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray'ın genç oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun süredir sürdürdüğü temaslar böylece sonuçsuz kalırken, sarı-kırmızılıların transfer listesindeki önemli isimlerden biriyle yollarını ayırdığı belirtildi.

AVRUPA'DAN İLGİ SÜRÜYOR

Aylardır gündemdeydi, Almanlar duyurdu! Can Uzun öyle bir haber gönderdi ki... 2

Can Uzun'un geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken, genç futbolcuya İtalya ve İspanya'dan bazı kulüplerin ilgisinin sürdüğü ifade edildi. Galatasaray'ın ise transfer yarışından çekilmesiyle birlikte oyuncunun Avrupa'daki alternatifleri ön plana çıktı.

GEÇEN SEZON 16 GOLE KATKI

Aylardır gündemdeydi, Almanlar duyurdu! Can Uzun öyle bir haber gönderdi ki... 3

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun, geçtiğimiz sezon takımının önemli hücum oyuncularından biri oldu. Milli futbolcu, Alman ekibiyle çıktığı 28 karşılaşmada 10 gol atarken 6 de asist yaparak toplam 16 gole doğrudan katkı sağladı.

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