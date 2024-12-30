Aylardır hastanede tedavi görüyordu! Tanyeli sağlık durumunu açıkladı

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal dansçı Tanyeli, son olarak sosyal medya hesabından uzun bir aranın ardından sağlık durumunu açıkladı. Asıl adı Öznur Kral olan ünlü isim, tedavi süreciyle ilgili son durumu ve yaşadığı zorlukları paylaştı.

Birçok kez operasyon geçiren Tanyeli, son zamanlarda tedavi sürecine odaklandığı için sosyal medyada fazla aktif olmamıştı. Ancak, hayranlarının endişeli mesajları üzerine Tanyeli, son durumunu şu şekilde açıkladı:

"Çok mesaj atıyorsunuz, okuyorum ve hepinizden özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Ama son zamanları hep dinlenerek geçirdim. Allah nasip ederse yarın yılbaşı, inşallah evimde çocuklarımla olacağım. Tedavim iyi gidiyor."

"2,5 AYDA 54 KİLO VERDİM"

Tanyeli ayrıca, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı fiziksel değişimi de paylaştı. Kanser tedavisi sürecinde 2,5 ayda tam 54 kilo verdiğini belirten ünlü isim, "2,5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır" diyerek tedavi sürecindeki zorlukları anlattı.