Aylin Kontente'den 'Güldür Güldür' açıklaması

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Alper Kul ve Aylin Kontente şimdilerde ikinci bebeklerini bekliyor…

Doğum için kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür adlı şov programını bırakan Kontente, instagram hesabı üzerinden kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Programın soru cevap bölümünü kullanan başarılı oyuncu takipçilerinden gelen sorulara büyük bir içtenlikle yanıt verirken programın yeni sezonu ve yeniden kadroya dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya yanıt verdi. İşte Kontente’nin cevabı:



