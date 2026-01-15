MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

20 ünlü isme uyuşturucu testi yapıldı, 15 ismin testi pozitif çıktı! Aralarında eski Türkiye güzeli de var

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında 20 isimden alınan saç ve kan örneklerinin incelemesi tamamlandı. Aralarında Rabia Karaca ve Buse İskenderoğlu’nun da yer aldığı 15 ismin uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

20 ünlü isme uyuşturucu testi yapıldı, 15 ismin testi pozitif çıktı! Aralarında eski Türkiye güzeli de var
Mustafa Fidan

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok ismin gözaltına alınıp tutuklandığı operasyon kapsamında 20 isimden alınan saç ve kan örnekleri uyuşturucu testi yapılmak üzere incelemeye gönderilmişti.

20 İSME UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI, 15'İ POZİTİF ÇIKTI

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'n aktardığı habere göre yapılan incelemeler sonucunda, aralarında Rabia Karaca ve Buse İskenderoğlu'nun da olduğu 15 ismin yapılan uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

20 ünlü isme uyuşturucu testi yapıldı, 15 ismin testi pozitif çıktı! Aralarında eski Türkiye güzeli de var 1

TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLEN BUSE İSKENDEROĞLU'NUN TESTİ POZİTİF

2016 Türkiye Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu’nun saç ve kan örneklerinde yapılan incelemede; Saçından alınan örneklerde Kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin), esrar etken maddesi thc (tetrahidrokannabınol), mdma (metilendioksimetamfetamın) Tespit edildi. Kanından alınan örnekler negatif çıktı.

20 ünlü isme uyuşturucu testi yapıldı, 15 ismin testi pozitif çıktı! Aralarında eski Türkiye güzeli de var 2

RABİA KARACA'NIN HEM KAN HEM SAÇ ÖRNEĞİ POZİTİF ÇIKTI

Rabia Karaca’nın saç ve kanında alınan örneklerinde; Kanında kokain metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonın) saçında kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin), esrar etken maddesi thc (tetrahidrokannabınol), mdma (metılendıoksımetamfetamın) tespit edildi.

Kan ve saç testleri yapılan 20 kişiden 15'inin testi pozitif çıktı. İşte o isimler;

İpek Mintaş, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Yaman, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Serap Şaylan, Emrah Gencer, Buse İskenderoğlu, Resul Aslan, Yasin Burak Becek, Zohaer Majhadi, Ayhan Yücesoy ve Burak Güngörmedi.

20 ünlü isme uyuşturucu testi yapıldı, 15 ismin testi pozitif çıktı! Aralarında eski Türkiye güzeli de var 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödül törenine damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay...Ödül törenine damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay...
Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haberAcil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Buse İskenderoğlu uyuşturucu operasyonu Rabia Karaca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.