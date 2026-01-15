20 ünlü isme uyuşturucu testi yapıldı, 15 ismin testi pozitif çıktı! Aralarında eski Türkiye güzeli de var

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok ismin gözaltına alınıp tutuklandığı operasyon kapsamında 20 isimden alınan saç ve kan örnekleri uyuşturucu testi yapılmak üzere incelemeye gönderilmişti.

20 İSME UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI, 15'İ POZİTİF ÇIKTI

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'n aktardığı habere göre yapılan incelemeler sonucunda, aralarında Rabia Karaca ve Buse İskenderoğlu'nun da olduğu 15 ismin yapılan uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLEN BUSE İSKENDEROĞLU'NUN TESTİ POZİTİF

2016 Türkiye Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu’nun saç ve kan örneklerinde yapılan incelemede; Saçından alınan örneklerde Kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin), esrar etken maddesi thc (tetrahidrokannabınol), mdma (metilendioksimetamfetamın) Tespit edildi. Kanından alınan örnekler negatif çıktı.

RABİA KARACA'NIN HEM KAN HEM SAÇ ÖRNEĞİ POZİTİF ÇIKTI

Rabia Karaca’nın saç ve kanında alınan örneklerinde; Kanında kokain metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonın) saçında kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin), esrar etken maddesi thc (tetrahidrokannabınol), mdma (metılendıoksımetamfetamın) tespit edildi.

Kan ve saç testleri yapılan 20 kişiden 15'inin testi pozitif çıktı. İşte o isimler;

İpek Mintaş, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Yaman, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Serap Şaylan, Emrah Gencer, Buse İskenderoğlu, Resul Aslan, Yasin Burak Becek, Zohaer Majhadi, Ayhan Yücesoy ve Burak Güngörmedi.