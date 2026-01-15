Duygu Özaslan ödül törenine damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay...

İddialı seçimleri ve lüks yaşantısıyla zaman zaman sosyal medyada gündem olan Duygu Özaslan geçtiğimiz aylarda uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme gelmişti.

Evinden alınan ünlü isim ifade verdikten sonra serbest bırakılmış ve 'Bugün kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylerle ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum.' açıklamasını yapmıştı.

Duygu Özaslan şimdi de ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni'nde ortaya çıktı. Geceye sırt ve bacak dekolteli siyah bir body ile gelen Özaslan kombinini siyah çorapla

tamamladı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Saçlarını açık bırakan ünlü isim aynı zamanda takılarıyla da göz doldurdu.

Geceden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan Duygu Özaslan bu haliyle kullanıcıları ikiye böldü.

Özaslan'ın kombini bazı kullanıcılar tarafından tam not alırken bazı sosyal medya kullanıcıları 'hiç olmamış' yorumunda bulundu.