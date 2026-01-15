MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Duygu Özaslan ödül törenine damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay...

Geçtiğimiz aylarda adı uyuşturucu soruşturmasına karışan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan şimdi de ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni'nde ortaya çıktı. Geceye oldukça iddialı bir giriş yapan Özaslan'ın cesur seçimi sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Duygu Özaslan ödül törenine damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay...
Öznur Yaslı İkier

İddialı seçimleri ve lüks yaşantısıyla zaman zaman sosyal medyada gündem olan Duygu Özaslan geçtiğimiz aylarda uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme gelmişti.

Evinden alınan ünlü isim ifade verdikten sonra serbest bırakılmış ve 'Bugün kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylerle ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum.' açıklamasını yapmıştı.

Duygu Özaslan şimdi de ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni'nde ortaya çıktı. Geceye sırt ve bacak dekolteli siyah bir body ile gelen Özaslan kombinini siyah çorapla
tamamladı.

Duygu Özaslan ödül törenine damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay... 1

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Saçlarını açık bırakan ünlü isim aynı zamanda takılarıyla da göz doldurdu.

Duygu Özaslan ödül törenine damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay... 2

Geceden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan Duygu Özaslan bu haliyle kullanıcıları ikiye böldü.

Duygu Özaslan ödül törenine damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay... 3

Özaslan'ın kombini bazı kullanıcılar tarafından tam not alırken bazı sosyal medya kullanıcıları 'hiç olmamış' yorumunda bulundu.

Duygu Özaslan ödül törenine damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay... 4

Duygu Özaslan ödül törenine damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay... 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haberAcil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber
'En seksi Türk kadını' seçilmişti! Bir ödül daha 'En seksi Türk kadını' seçilmişti! Bir ödül daha

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.