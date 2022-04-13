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Aylin Kontente'den 'Kampüsistan' paylaşımı

13.04.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda yer alan Aylin Kontente, son paylaşımıyla 19 yıl öncesini andı. Kontente, 'Kampüsistan' adlı dizideki rol arkadaşları; Elif Akşar, Mine Tugay, İpek Değer, Irmak Ünal, Tuğçe Kazaz, İstemihan Tuna, Ekim Mağden, Burak altay, Engin Hepileri ve Kaan Urgancıoğlu ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

Aylin Kontente'den 'Kampüsistan' paylaşımı

2003-2004 yılları arasında ekrana gelen 'Kampüsistan' dizisiyle setlere adım atan oyuncu Aylin Kontente, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 19 yıl öncesine gitti.

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Kontente, dizideki rol arkadaşları; Elif Akşar, Mine Tugay, İpek Değer, Irmak Ünal, Tuğçe Kazaz, İstemihan Tuna, Ekim Mağden, Burak altay, Engin Hepileri ve Kaan Urgancıoğlu ile objektif karşısında verdiği bu pozu Instagram'dan yayınladı.

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39 yaşındaki oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Kontente'nin gönderisine arkadaşı Doğa Rutkay Kamal da "Ve o saçlar yine aynı. Tatlı gülüşün... Bayılıyorum." şeklinde yorum yaptı.

Aylin Kontente, şimdilerde Show TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Aylin Kontente Kul
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