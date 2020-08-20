AYM, CHP'nin Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasını reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin, "Sağlık Bakanlığının yurt dışı teşkilatının oluşturulması ve bakanlığın yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkili kılınmasına" ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kurallarının iptali için açtığı davayı reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, CHP, 12 Eylül 2019 tarihli ve 46 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni AYM'ye taşıdı.

"Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının oluşturulması ve bakanlığın yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkili kılınmasına" ilişkin kararnamenin Anayasa'ya aykırı olduğu savunulan başvuruda, Anayasa'da, bakanlıkların sadece merkez ve taşra teşkilatlarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmasından söz edildiği, yurt dışı teşkilatına yer verilmediği kaydedildi.

Başvuruda, söz konusu Kararnamenin ilgili kurallarının iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istendi.