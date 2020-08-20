YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AYM, CHP'nin Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasını reddetti

AYM, CHP'nin Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasını reddetti

ANKARA HABERLERİ  | 20.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

AYM, CHP'nin Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasını reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin, "Sağlık Bakanlığının yurt dışı teşkilatının oluşturulması ve bakanlığın yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkili kılınmasına" ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kurallarının iptali için açtığı davayı reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, CHP, 12 Eylül 2019 tarihli ve 46 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni AYM'ye taşıdı.

"Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının oluşturulması ve bakanlığın yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkili kılınmasına" ilişkin kararnamenin Anayasa'ya aykırı olduğu savunulan başvuruda, Anayasa'da, bakanlıkların sadece merkez ve taşra teşkilatlarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmasından söz edildiği, yurt dışı teşkilatına yer verilmediği kaydedildi.

Başvuruda, söz konusu Kararnamenin ilgili kurallarının iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istendi.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, kararnamenin içeriği itibarıyla Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmederek, oy çokluğuyla iptal talebinin reddine karar verdi.

Kararın gerekçesinde, Anayasa'nın 106. maddesinin 11. fıkrası uyarınca "yürütülen hizmetin niteliği de dikkate alınarak" bir bakanlıkta yurt dışı teşkilatının oluşturulmasına ihtiyaç bulunup bulunmadığını belirlemenin cumhurbaşkanının takdir alanında olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanının, Anayasa'nın kendisine tanıdığı takdir yetkisini kullanarak dava konusu kural uyarınca bakanlık için yurt dışı teşkilatı oluşturmasında aykırı bir yön bulunmadığı vurgulanan gerekçede, Anayasa'nın 106. maddesinde, bakanlıkların yurt dışı teşkilatı kurması yetkisinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne tanındığı, bu asli yetkinin, başka bir idari işleme bırakılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

- "Kararname ile mümkün"

AYM, söz konusu kararnamede yer alan "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) burs verebilmesini öngören" kuralın iptali talebini de reddetti.

TÜSEB'in, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş bir kamu tüzel kişiliği olduğu hatırlatılan kararda, Anayasa'nın 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Kararname ile kurulan bu kurumun görev ve yetkileriyle ilgili düzenlemelerin de Kararname ile yapılmasının mümkün olduğu bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:58
Öğle
12:57
İkindi
16:43
Akşam
19:46
Yatsı
21:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Lila Eczanesi
Cankaya
Melita Eczanesi
Cankaya
Karşıyaka Eczanesi
Yenimahalle
Dilara Işık Eczanesi
Yenimahalle
Ezgi Gülpınar Eczanesi
Mamak
Boram Eczanesi
Mamak
Cankat Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Meteorolojiden "sağanak" ve "kuvvetli rüzgar" uyarısı
Meteorolojiden "sağanak" ve "kuvvetli rüzgar" uyarısı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Feza Gürsey Bilim Merkezi etkinliklerini parklara taşıdı
Feza Gürsey Bilim Merkezi etkinliklerini parklara taşıdı
MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik
MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.