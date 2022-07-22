YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AYM'nin "Millet İttifakı isminin kullanılmaması" başvurusunda verdiği ret kararının gerekçesi açıklandı

AYM'nin "Millet İttifakı isminin kullanılmaması" başvurusunda verdiği ret kararının gerekçesi açıklandı

22.07.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AYM'nin "Millet İttifakı isminin kullanılmaması" başvurusunda verdiği ret kararının gerekçesi açıklandı

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Millet Partisinin, Millet İttifakı isminin kullanılmaması yönündeki yaptığı başvuruda verdiği ret kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, kanun gereği seçim süreci olmadığından Millet İttifakı'nın hukuken var olmadığı belirtilerek karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği ifade edildi.

Millet Partisi, ittifaktaki CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisinin "Millet" ismini kullanmasının tedbiren durdurulması ve ismin kullanılamayacağına karar verilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuş, talep geri çevrilmişti.

Yüksek Mahkemenin kararında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği bir siyasi partinin siciline kayıtlı olan isim, amblem, rumuz, rozet ve benzeri işaretlerin aynen veya iltibasa yol açacak şekilde başka siyasi parti tarafından kullanılamayacağı anımsatıldı.

Başvurucu Millet Partisinin ise bir siyasi partiye değil ittifaka yönelik başvuru yaptığına işaret edilen kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu'nda seçim ittifakı yapılmasına ilişkin hususların hüküm altına alındığı bildirildi.

Söz konusu düzenlemeye göre ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, genel başkanlarının imzalarını taşıyan ve YSK'ye teslim edecekleri ittifak protokolünde bir ittifak unvanı belirlemeleri halinde, unvanlarının hukuken varlık ve geçerlik kazanacağı vurgulandı.

Bu kapsamda bir seçim süreci bulunmadığından ittifakın hukuki varlığının da bulunmadığına işaret edilen kararda, şöyle denildi:

"Anılan hüküm çerçevesinde başlayan bir seçim sürecinden ve Yüksek Seçim Kuruluna verilen ittifak protokolünde yer alan bir ittifak unvanından söz edilebilmesi mümkün olmadığından Millet İttifakı unvanının hukuki varlığından da söz edilemez. Bu kapsamda hukuken var olmayan bir oluşum ile ilgili olarak Millet Partisi tarafından yapılan başvurunun incelenebilmesine imkan bulunmamaktadır."

Anayasa Mahkemesi, yapılan başvuruda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)
Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunduAntalya'da ormanlık alanda ceset bulundu
Bursa'da levyeyle darbedilen tır şoförü öldüBursa'da levyeyle darbedilen tır şoförü öldü
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete CHP İYİ Parti anayasa mahkemesi millet partisi

Ankara Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:32
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:18
Yatsı
21:57
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.