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Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'den dikkat çeken Kaz Dağları paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:58 | Son Güncelleme

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, Türkiye'nin gündemine oturan, Kaz Dağları'ndaki ağaç kesimine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'den dikkat çeken Kaz Dağları paylaşımı

Kaz Dağları'ndaki ağaç kesimi günlerdir Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Sanatçısından siyasetçisine birçok ismin tepki gösterdiği altın madeni çalışmasından dolayı kesilen ağaçlara, Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'den de paylaşım geldi.

"UYKULARIMIZ KAÇIYOR"

Erhan Güleryüz sosyal medya hesabından yapılan ağaç kesimine şu sözlerle tepki gösterdi;

"Günlerdir uykularımız kaçıyor, yüreğimiz sıkılıyor. Bakın bu cennet vatanın dağı, taşı, ormanı, çiçeği, böceği bizim için kutsaldır. Bu kutsiyet sadece bizim yaşadığımız zamanda değil ileriki nesillere taşımamız gereken bir kutsiyettir. Zehirlenmiş sularla, tıraş edilmiş ormanlarla yakılıp yıkılmış ağaçlarla düzgün bir geleceğe yürüyemeyiz. Efendiler yapmayın. Hatanın neresinden dönersek kardır. Kıymayın ormanlarımıza dağlarımıza taşlarımıza. Kıymayın çocuklarımızın geleceğine"

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erhan güleryüz kaz dağları ayna grubu

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