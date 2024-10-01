Aynı anda üç kadını hamile bırakmış! Müge Anlı'daki skandal iddia şoke etti! 'Hadım edilsin...'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Banu Çelen isimli genç kadın, "Çocuğumun babası evlilik vaadi ile dolandırdı." diyerek parasının peşine düşmüştü. Nikahsız düğün yapıp bebeğiyle tek kalan Banu, "Bana kendi paramla düğün yaptırdı. Düğünde takılanları da çaldı. 1 milyon TL zarara uğradım" iddiasında bulunmuştu.

Bebeğini babasız büyüten genç kadın, "5 bankadan kredi kartı çıkarttı. Bütün düğün ödemelerini o kartla yaptı. Babamdan da destek gördü. 'Benim birini vururken görüntüm alınmış. Bana şantaj yapıyorlar. Ya sermayemi yedireceğim ya da cezaevine gireceğim.' diyerek babamdan 500 bin TL aldı" demişti.

"AYNI ANDA ÜÇ KADIN HAMİLE KALDI"

İddiaların odağında Murat Gümüş, Banu'nun anlattıklarını kabul etmezken, canlı yayına bağlanan Elif'in bir arkadaşı Murat'la ilgili skandal bir iddiada bulundu. Canlı yayına telefonla bağlanan ismini vermek istemeyen arkadaşı, "Murat Bey'in ağzına yalan yuva yapmış. Elif hamile kaldığı günden itibaren haberi vardı. Elif'in yanında olmak istedik. Çocuğun babasız büyüyeceğini biliyorduk. Destek çıkmadı, destek çıkanlara da tehditler savurdu. Beni arayıp 'Evinize almayacaksınız' dedi. Müzikol işleten bir adam birçok kadını orada mağdur edip tehdit edip bir şekilde ortada bırakan rezil bir insan." dedi.

Elif gibi birçok kadının mağdur olduğunu söyleyen arkadaŞ, "Hepsi bağlanmak istiyor. 'Çocuk esirgeme kurumuna veririm' dediği için kadınlar bağlanamıyor. Aynı anda üç kadını hamile bıraktı. " sözleriyle herkesi şoke etti.

İddiaları kabul etmeyen Murat ise, "Yasmin isimli kızından haberinin olmadığını söyledi. Bir tane daha çıkmaz." dedi. Elif de "Bir tane daha çocuğu çıkarsa hadım edilsin, millet kurtulsun" yanıtını verdi.