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Aynı takıma gittiler! Galatasaray'da 2 ayrılık birden

08.09.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de transferin son gününde bombalar bir bir patlıyor. Galatasaray, kadrosuna kattığı isimlerin yanında yaşanan ayrılıklarla da ses getirirken 2 isme daha veda etti. İşte detaylar...

Aynı takıma gittiler! Galatasaray'da 2 ayrılık birden
Taylan Antalyalı

Taylan Antalyalı

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala transferin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray Icardi, Rashica, Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen gibi isimleri kadrosuna katarak taraftarını sevindirirken ayrılıklarla da gerçekleşiyor.

2 VEDA!

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Sarı-Kırmızılılıar'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yeni takımları belli oldu. İki isim de başkent ekibi Ankaragücü'ne transfer olurken, resmi açıklamalar da geldi.

1 SEZON KİRALIK

Başkent ekibi Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da 1 sezonluğuna kiralandığı duyuruldu. Öte yandan Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bir diğer açıklamada Çaykur Rizespor'un kalesini koruyan Gökhan Akkan'ın da sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika ankaragücü galatasaray
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