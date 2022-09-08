Aynı takıma gittiler! Galatasaray'da 2 ayrılık birden

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala transferin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray Icardi, Rashica, Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen gibi isimleri kadrosuna katarak taraftarını sevindirirken ayrılıklarla da gerçekleşiyor.

2 VEDA!

Sarı-Kırmızılılıar'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yeni takımları belli oldu. İki isim de başkent ekibi Ankaragücü'ne transfer olurken, resmi açıklamalar da geldi.

1 SEZON KİRALIK

Başkent ekibi Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da 1 sezonluğuna kiralandığı duyuruldu. Öte yandan Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bir diğer açıklamada Çaykur Rizespor'un kalesini koruyan Gökhan Akkan'ın da sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.



