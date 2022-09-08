Aynı takıma gittiler! Galatasaray'da 2 ayrılık birden

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala transferin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray Icardi, Rashica, Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen gibi isimleri kadrosuna katarak taraftarını sevindirirken ayrılıklarla da gerçekleşiyor.
Sarı-Kırmızılılıar'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yeni takımları belli oldu. İki isim de başkent ekibi Ankaragücü'ne transfer olurken, resmi açıklamalar da geldi.
Başkent ekibi Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da 1 sezonluğuna kiralandığı duyuruldu. Öte yandan Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bir diğer açıklamada Çaykur Rizespor'un kalesini koruyan Gökhan Akkan'ın da sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Taylan Antalyalı— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 8, 2022
Ankaragücü'müzde! ????????
???? https://t.co/iX0aUV9yY5 pic.twitter.com/erwEiUEFhM
Emre Kılınç— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 8, 2022
Ankaragücü'müzde! ????????
???? https://t.co/ONoeQPqBLd pic.twitter.com/OlVdqbJu1w
Okuyucu Yorumları 0 yorum