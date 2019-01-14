Kimi yaşından genç gösterirken kimi ise daha olgun duruyor. Tabii estetik mucizesinin esintileri ise kadın erkek demeden neredeyse hepsinde var. İşte aynı yaşta olduklarını öğrenince şaşırabileceğiniz ünlü isimler.
Aynı yaşta olduğuna şaşıracağınız isimler
Maisie Williams ve Bella Hadid 21 yaşında
Paul Rudd ve Matthew Perry 49 yaşında
Halle Berry ve Cynthia Nixon 52 yaşında
Kate Winslet ve Angelina Jolie 43 yaşında
Anna Kendrick ve Scarlett Johansson 33 yaşında
Jennifer Lopez ve Cate Blanchett 49 yaşında
Bonnie Wright ve Emma Roberts: 27 yaşında
Kristen Stewart ve Margot Robbie: 28 yaşında
Michael J. Fox ve George Clooney: 57 yaşında
Tilda Swinton ve Julianne Moore: 58 yaşında
Meryl Streep ve Sigourney Weaver: 69 yaşında
Elizabeth Hurley ve Sarah Jessica Parker: 53 yaşında
Vin Diesel ve Benicio Del Toro: 51 yaşında
Heather Graham ve Uma Thurman: 48 yaşında
Matt Damon ve Vince Vaughn: 48 yaşında
Leonardo DiCaprio ve Joaquin Phoenix: 44 yaşında
Tobey Maguire ve David Beckham: 43 yaşında
Natalie Portman ve Jessica Alba: 37 yaşında
Tom Hiddleston ve Rami Malek: 37 yaşında
Kirsten Dunst ve Cobie Smulders: 36 yaşında
Natalia Oreiro ve Liv Tyler: 41 yaşında
Thomas Sangster ve Aaron Taylor-Johnson: 28 yaşında
Mary-Kate Olsen ve Amber Heard: 32 yaşında
Sandra Bullock ve Monica Bellucci: 54 yaşında
Aaron Paul ve Chris Pratt: 39 yaşında
Emily Blunt ve Felicity Jones: 35 yaşında
Andrew Garfield ve Jonah Hill: 35 yaşında
Macaulay Culkin ve Jake Gyllenhaal: 38 yaşında
Macaulay Culkin ve Chris Pine: 38 yaşında
Kevin Spacey ve Sean Bean: 59 yaşında
Megan Fox ve Emilia Clarke: 32 yaşında
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