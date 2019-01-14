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Aynı yaşta olduğuna şaşıracağınız isimler

basak.deniz basak.deniz
ÜNLÜLER  | 14.01.2019 08:57 | Son Güncelleme

Heyecanla takip ettiğimiz Hollywood yıldızlarının bazılarına hayat cömert davranırken bazılarına ise biraz daha cimri davranmış.

Kimi yaşından genç gösterirken kimi ise daha olgun duruyor. Tabii estetik mucizesinin esintileri ise kadın erkek demeden neredeyse hepsinde var. İşte aynı yaşta olduklarını öğrenince şaşırabileceğiniz ünlü isimler.

Aynı yaşta olduğuna şaşıracağınız isimler

Maisie Williams ve Bella Hadid 21 yaşında

Maisie Williams ve Bella Hadid 21 yaşında

Paul Rudd ve Matthew Perry 49 yaşında

Paul Rudd ve Matthew Perry 49 yaşında

Halle Berry ve Cynthia Nixon 52 yaşında

Halle Berry ve Cynthia Nixon 52 yaşında

Kate Winslet ve Angelina Jolie 43 yaşında

Kate Winslet ve Angelina Jolie 43 yaşında

Anna Kendrick ve Scarlett Johansson 33 yaşında

Anna Kendrick ve Scarlett Johansson 33 yaşında

Jennifer Lopez ve Cate Blanchett 49 yaşında

Jennifer Lopez ve Cate Blanchett 49 yaşında

Bonnie Wright ve Emma Roberts: 27 yaşında

Bonnie Wright ve Emma Roberts: 27 yaşında

Kristen Stewart ve Margot Robbie: 28 yaşında

Kristen Stewart ve Margot Robbie: 28 yaşında

Michael J. Fox ve George Clooney: 57 yaşında

Michael J. Fox ve George Clooney: 57 yaşında

Tilda Swinton ve Julianne Moore: 58 yaşında

Tilda Swinton ve Julianne Moore: 58 yaşında

Meryl Streep ve Sigourney Weaver: 69 yaşında

Meryl Streep ve Sigourney Weaver: 69 yaşında

Elizabeth Hurley ve Sarah Jessica Parker: 53 yaşında

Elizabeth Hurley ve Sarah Jessica Parker: 53 yaşında

Vin Diesel ve Benicio Del Toro: 51 yaşında

Vin Diesel ve Benicio Del Toro: 51 yaşında

Heather Graham ve Uma Thurman: 48 yaşında

Heather Graham ve Uma Thurman: 48 yaşında

Matt Damon ve Vince Vaughn: 48 yaşında

Matt Damon ve Vince Vaughn: 48 yaşında

Leonardo DiCaprio ve Joaquin Phoenix: 44 yaşında

Leonardo DiCaprio ve Joaquin Phoenix: 44 yaşında

Tobey Maguire ve David Beckham: 43 yaşında

Tobey Maguire ve David Beckham: 43 yaşında

Natalie Portman ve Jessica Alba: 37 yaşında

Natalie Portman ve Jessica Alba: 37 yaşında

Tom Hiddleston ve Rami Malek: 37 yaşında

Tom Hiddleston ve Rami Malek: 37 yaşında

Kirsten Dunst ve Cobie Smulders: 36 yaşında

Kirsten Dunst ve Cobie Smulders: 36 yaşında

Natalia Oreiro ve Liv Tyler: 41 yaşında

Natalia Oreiro ve Liv Tyler: 41 yaşında

Thomas Sangster ve Aaron Taylor-Johnson: 28 yaşında

Thomas Sangster ve Aaron Taylor-Johnson: 28 yaşında

Mary-Kate Olsen ve Amber Heard: 32 yaşında

Mary-Kate Olsen ve Amber Heard: 32 yaşında

Sandra Bullock ve Monica Bellucci: 54 yaşında

Sandra Bullock ve Monica Bellucci: 54 yaşında

Aaron Paul ve Chris Pratt: 39 yaşında

Aaron Paul ve Chris Pratt: 39 yaşında

Emily Blunt ve Felicity Jones: 35 yaşında

Emily Blunt ve Felicity Jones: 35 yaşında

Andrew Garfield ve Jonah Hill: 35 yaşında

Andrew Garfield ve Jonah Hill: 35 yaşında

Macaulay Culkin ve Jake Gyllenhaal: 38 yaşında

Macaulay Culkin ve Jake Gyllenhaal: 38 yaşında

Macaulay Culkin ve Chris Pine: 38 yaşında

Macaulay Culkin ve Chris Pine: 38 yaşında

Kevin Spacey ve Sean Bean: 59 yaşında

Kevin Spacey ve Sean Bean: 59 yaşında

Megan Fox ve Emilia Clarke: 32 yaşında

Megan Fox ve Emilia Clarke: 32 yaşında
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