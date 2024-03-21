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Aynur Aydın ameliyat oldu! Son halini paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2024 17:21
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Son dönemde lüks eviyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Aynur Aydın göz kapağındaki şişlik nedeniyle ameliyat oldu. Aynur Aydın ameliyatın ardından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Aynur Aydın ameliyat oldu! Son halini paylaştı

Dillere pelesenk olan şarkıları, renkli kişiliği ve kendine has tarzı ile gündemden düşmeyen Aynur Aydın son dönemde lüks eviyle gündemdeydi.

Bir süredir göz kapağındaki şişlikten rahatsızlık duyan Aynur Aydın ameliyat oldu. Aydın son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı, “Çok şükür geçti gitti” dedi.

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Aynur Aydın, 15 Aralık 1985'te Münih, Batı Almanya'da doğdu. 1970 yılında dedesinin göç etmesinin ardında üç kuşak Münih'te yaşayan bir Türk ailesinin kızı olarak büyüdü.

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Küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde edindi. Münih'teki Westend Opera Musical School'u bitirdi.

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1999 yılında Sürpriz grubuna katılmasıyla profesyonelliğe ilk adımını attı.Grup, Sürpriz adlı ilk albümlerini 2000 yılında İstanbul'da kaydetti. Bu sayede, uluslararası sahnelere de çıkmaya başladılar.

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