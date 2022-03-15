Aynur Aydın çelenk bırakmak isteyen doktorlara müdahaleye sessiz kalmadı! Demet Akalın'dan destek geldi

İstanbul Tabip Odası yönetimi ve bir grup hekim, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymak üzere bugün Taksim'de buluştu. Ancak, anıtın çevresini bariyerlerle çevreleyen polis, hekimlerin anıta çelenk koyup hazırladıkları '14 Mart Bildirisi'ni okumalarına izin vermeyerek müdahalede bulundu.

Çıkan arbede sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü. Tepki çeken görüntülerin ardından, şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

"HER AKŞAM ALKIŞLIYORDUNUZ! NE OLDU DA..."

"2 yıl önce pandemi başladığında sözde ellerini ayaklarını öpüyordunuz doktorların, her akşam alkışlıyordunuz! Ne oldu da bir çelenk bırakmalarına izin vermediniz. Yazıklar olsun" diyen Aynur Aydın'a, Demet Akalın da 'Hay yaşa' diyerek destek oldu.





