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  4. Aynur Aydın çelenk bırakmak isteyen doktorlara müdahaleye sessiz kalmadı! Demet Akalın'dan destek geldi

Aynur Aydın çelenk bırakmak isteyen doktorlara müdahaleye sessiz kalmadı! Demet Akalın'dan destek geldi

15.03.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Aynur Aydın, bu sefer 14 Mart Tıp Bayramı'nda Taksim'de çelenk bırakılmasına izin verilmeyen doktorlar için yaptığı paylaşımla gündemde. 'Yazıklar olsun' diyen Aydın'a Demet Akalın'dan da destek gecikmedi.

İstanbul Tabip Odası yönetimi ve bir grup hekim, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymak üzere bugün Taksim'de buluştu. Ancak, anıtın çevresini bariyerlerle çevreleyen polis, hekimlerin anıta çelenk koyup hazırladıkları '14 Mart Bildirisi'ni okumalarına izin vermeyerek müdahalede bulundu.

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Çıkan arbede sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü. Tepki çeken görüntülerin ardından, şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

"HER AKŞAM ALKIŞLIYORDUNUZ! NE OLDU DA..."

"2 yıl önce pandemi başladığında sözde ellerini ayaklarını öpüyordunuz doktorların, her akşam alkışlıyordunuz! Ne oldu da bir çelenk bırakmalarına izin vermediniz. Yazıklar olsun" diyen Aynur Aydın'a, Demet Akalın da 'Hay yaşa' diyerek destek oldu.

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Aynur Aydın
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