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Aynur Aydın yeni klibini duyurdu! Demet Akalın rahatsız oldu: Niye yaladın ya?

15.06.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paylaşımları, açıklamaları ve klipleriyle adından sık sık söz ettiren Aynur Aydın yeni şarkısını ve klibini duyurdu. Klibinde aynayı yaladığı anlar dikkat çekerken Demet Akalın yine kendini tutamadı.

Aynur Aydın yeni klibini duyurdu! Demet Akalın rahatsız oldu: Niye yaladın ya?

Sütyenli sosyal medya paylaşımlarıyla geçtiğimiz yıl sık sık gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın, mastürbasyon yanıtıyla olay olmuştu.

Bir YouTube programında "Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna "Kendimi mutlu ve iyi hissediyorsam daha sık olabiliyor. Ama kendimi mutsuz hissettiğimde hiç uğramıyorum bile oralara. Çünkü dertliyimdir. Onu da dertlendirmek istemem" cevabını vermişti ve çok konuşulmuştu.

Klipleriyle de çok konuşulan şarkıcı yeni klibini duyurdu. Klibinde aynayı yaladığı anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Demet Akalın da o anları görünce kendini tutamadı ve "Aynayı niye yaladın ya yapışırsa a manyak?" dedi.

Ekran Alıntısı

Akalın'ın sözleri sosyal medyada ti'ye alındı.

sfs

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın sosyal medya

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