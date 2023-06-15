Aynur Aydın yeni klibini duyurdu! Demet Akalın rahatsız oldu: Niye yaladın ya?

Sütyenli sosyal medya paylaşımlarıyla geçtiğimiz yıl sık sık gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın, mastürbasyon yanıtıyla olay olmuştu.

Bir YouTube programında "Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna "Kendimi mutlu ve iyi hissediyorsam daha sık olabiliyor. Ama kendimi mutsuz hissettiğimde hiç uğramıyorum bile oralara. Çünkü dertliyimdir. Onu da dertlendirmek istemem" cevabını vermişti ve çok konuşulmuştu.

Klipleriyle de çok konuşulan şarkıcı yeni klibini duyurdu. Klibinde aynayı yaladığı anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Demet Akalın da o anları görünce kendini tutamadı ve "Aynayı niye yaladın ya yapışırsa a manyak?" dedi.

Akalın'ın sözleri sosyal medyada ti'ye alındı.