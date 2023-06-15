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Çocuk oyuncunun annesiyle evlenen Kutsi boşanıyor! Karısı evde yokken eşyalarını topladı

15.06.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile evlenmişti. Ekrana dönmek için hazırlanan Kutsi ve Sibel Ülker ayrılıyor. İddialara göre boşanma sebebi ise psikolojik şiddet...

Çocuk oyuncunun annesiyle evlenen Kutsi boşanıyor! Karısı evde yokken eşyalarını topladı

Feyza Çıpa ile sekiz yıllık ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra, 11 Mart 2021 tarihinde Sibel Ülker ile hayatını birleştiren Kutsi hayranlarını şaşırtmıştı.

'Benim Annem Bir Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi ile evlenen Kutsi bu ilişkisinde de mutluluğu bulamadı. Bir süredir evliliğinde sorunlar olan çift boşanma kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sibel Ülker Kutsi’ye “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” iddiasıyla boşanma davası açtı.

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EŞYALARI TOPLAYIP GİTTİ

Dava 3 Temmuz’da İstanbul Anadolu 16. Aile Mahkemesi‘nde görülecek. Dava dosyasında Sibel Ülker‘in 2,5 yıllık evliliğine dair psikolojik şiddet dahil çok ciddi iddiaları var.

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19 Haziran’da ekrana gelecek “Üvey Anne” dizisinde başrol oynayan Kutsi‘nin geçen günlerde eşi yokken Maltepe‘deki evden tasını tarağını toplayıp ayrıldığı ortaya çıktı.


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Kutsi Oyuncu anne feyza

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