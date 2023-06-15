Çocuk oyuncunun annesiyle evlenen Kutsi boşanıyor! Karısı evde yokken eşyalarını topladı

Feyza Çıpa ile sekiz yıllık ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra, 11 Mart 2021 tarihinde Sibel Ülker ile hayatını birleştiren Kutsi hayranlarını şaşırtmıştı.

'Benim Annem Bir Melek' dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi ile evlenen Kutsi bu ilişkisinde de mutluluğu bulamadı. Bir süredir evliliğinde sorunlar olan çift boşanma kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sibel Ülker Kutsi’ye “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” iddiasıyla boşanma davası açtı.

EŞYALARI TOPLAYIP GİTTİ

Dava 3 Temmuz’da İstanbul Anadolu 16. Aile Mahkemesi‘nde görülecek. Dava dosyasında Sibel Ülker‘in 2,5 yıllık evliliğine dair psikolojik şiddet dahil çok ciddi iddiaları var.

19 Haziran’da ekrana gelecek “Üvey Anne” dizisinde başrol oynayan Kutsi‘nin geçen günlerde eşi yokken Maltepe‘deki evden tasını tarağını toplayıp ayrıldığı ortaya çıktı.



