Ayrıldıktan sonra ortaya çıktı! Meğer Mourinho bunu da yapmış... "Bana her gece mesaj atıyordu"

2016 yılında Borussia Dortmund’dan 42 milyon Euro karşılığında Manchester United’a transfer olan Henrikh Mkhitaryan, İngiltere kariyerinde beklentilerin uzağında kalmıştı. İki yıl sonra Alexis Sanchez takasıyla Arsenal’ın yolunu tutan Ermeni futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

2022’den bu yana Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Inter forması giyen deneyimli futbolcu, yayımladığı otobiyografisinde Manchester United döneminde Jose Mourinho ile yaşadığı gerginlikleri anlatırken çok konuşulacak bir itirafta bulundu

"HER GECE MESAJ ATIYORDU"

Mkhitaryan, Portekizli teknik adamın kendisine psikolojik baskı yaptığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho'ya sabrım tükenmişti. Ona dedim ki, 'İki yıldır beni eleştiriyorsun, sen bir ..tsün!' O da bana 'Seni bir daha asla görmek istemiyorum' dedi. Antrenmanda tek kelime etmiyordu ama her gece 'Git de Alexis'i alayım' diyerek beni aşağılayacak şekilde mesaj atıyordu."

"Her gece WhatsApp'tan 'Miki git buradan' diyordu, işler iyice kötüye gitmişti. Ben de hep aynı cevabı kopyalayıp yapıştırıyordum: 'Gidersem doğru takımı bulmam gerek, yoksa yaza kadar bekleyeceğim.'"

"Ocak ayı civarında mesajı 'Miki, lütfen git de Alexis'i alabileyim' şeklinde değişti. Sonra benim cevabım da değişti. Ona 'Seni memnun etmek için gitmiyorum ve yalvarıyorum, lütfen bana mesaj atmayı bırak. İstersen Mino (Raiola) ile konuş' demeye başladım."

63 MAÇTA 24 KATKI

36 yaşındaki Henrikh Mkhitaryan, Manchester United formasıyla çıktığı 63 maçta 13 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.