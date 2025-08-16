Ayrılık iddiaları ortaya atılıyordu! Fenerbahçe Talisca'nın bonservisini belirledi... Duyanlar şaşkına döndü

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatlarıyla transfer çalışmalarını sürdürürken, Anderson Talisca ile ilgili ayrılık haberleri gündeme geldi.

F.BAHÇE FİYATINI BELİRLEDİ

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Gremio'nun Talisca'ya talip olduğu iddia edildi. Ancak Fenerbahçe'nin 30 milyon Euro'luk talebi, Güney Amerika ekibi tarafından yüksek bulunarak transferden vazgeçildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Talisca, 25 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.