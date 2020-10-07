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Ayrılsak da Beraberiz dizisi oyuncuları Janset ve Hakan Yılmaz yeniden bir arada!

07.10.2020 17:52 | Son Güncelleme:
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Ayrılsak da Beraberiz dizisi oyuncuları Janset ve Hakan Yılmaz yeniden bir arada!

1999-2004 yılları arasında seyircisiyle buluşan Ayrılsak da Beraberiz dizisinin başrol oyuncuları seneler sonra yeniden bir araya geldi. 490 bölüm boyunca seyirciyle buluşan dizinin sevilen oyuncuları Janset ve Hakan Yılmaz’ın fotoğrafı hayranlarını duygulandırdı.

TRT 1 ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Ayrılsak da Beraberiz oyuncuları yıllardır süren hasrete son verdi. İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin uzun soluklu dizileri arasında yer almayı başaran Ayrılsak da Beraberiz’in oyuncuları paylaşımıyla sevenlerini mutlu etti.

Yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği Ayrılsak da Beraberiz dizisi, boşandıktan sonra aynı evi paylaşmaya devam eden bir çiftin eğlenceli hikayesini anlatıyordu. Evlerini paravanla ortadan ikiye bölen Berna ve Teoman birbirlerini evden göndermek için türlü mücadeleler veriyordu. Eğlenceli konusu ve romantik hikayesiyle döneme damga vuran Ayrılsak da Beraberiz dizisinin yıldızları yeniden bir araya geldi.

21 YILLIK ARA SONA ERDİ

janset

Güzel oyuncu Janset’in eski rol arkadaşı Hakan Yılmaz’la yayınladığı poz sevenlerinden tam not aldı. 1999 yılında çekilen bir fotoğrafı da yayınlayan ikilinin yıllar içerisindeki değişimine ilk yorum rol arkadaşları Necmi Yapıcı’dan geldi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
lan çok iyi diziydi be

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