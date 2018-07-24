'Ayrılsak da Beraberiz'in efsane ikilisi yıllar sonra bir araya geldi

Bir dönem izleyenleri ekrana kitleyen fenomen dizi 'Ayrılsak da Beraberiz'in yıldız oyuncuları Janset ve Hakan Yılmaz yıllar sonra bir araya geldi.

Dizinin birbirini çok seven ama evliliklerini yürütemeyip ayrılma kararı veren Berna ve Teoman karakteriyle gönüllere taht kuran oyunculardan birlikte duygulandıran paylaşım geldi.

'YILLAR SONRA' NOTUYLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Janset, Hakan Yılmaz ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'Yıllar sonra' notuyla paylaştı. Fotoğraflara binlerce yorum ve beğeni yağdı.



