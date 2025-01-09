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  4. Ayşe Barım iddiası sonrası gerilim artıyor! Bergüzar Korel'e Farah Zeynep Abdullah'tan bomba tepki

Ayşe Barım iddiası sonrası gerilim artıyor! Bergüzar Korel'e Farah Zeynep Abdullah'tan bomba tepki

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.01.2025 11:02
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İddialar sonrası sosyal medya platformları üzerinde ünlü isimler tarafından paylaşılmaya başlanan ve destek mesajları alan Ayşe Barım'a Bergüzar Korel de destek oldu. Ancak Farah Zeynep Abdullah'ın tepkisi gecikmedi.

Ayşe Barım iddiası sonrası gerilim artıyor! Bergüzar Korel'e Farah Zeynep Abdullah'tan bomba tepki

Gündemdeki haberler nedeniyle en çok merak edilen isimlerden biri Ayşe Barım oldu. Pek çok ünlü ismin menajeri olan Ayşe Barım hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddiaları sonrası Hazal Kaya, Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Mert Yazıcıoğlu, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerden destek mesajı geldi.

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Bergüzar Korel de destek gösteren isimlerden biriydi. Bergüzar Korel ID İletişim'in açıklamasına "Nerede kadın dayanışması" notuyla paylaştı ancak Farah Zeynep Abdullah'tan tepki gecikmedi.

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Başarılı oyuncu sosyal medya hesabında "kadın dayanışması ha bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir arkadaşlar şaka maka hönkürtmeyin" diyerek tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Farah Zeynep Abdullah
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