Ayşe Begüm Onbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, MasterChef konuğu

Ayşe Begüm Onbaşı’nın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. MasterChef'e bu akşam konuk olacak milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, 2021 yılında Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. İşte 2001 doğumlu Ayşe Begüm Onbaşı hakkında merak edilenler

AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR?

Ayşe Begüm Onbaşı 2001 doğumludur. Manisa Akhisar’da dünyaya gelen Onbaşı, 11 yaşından itibaren milli formayı taşımaya başlamıştır.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmıştır. Güney Kore'de Haziran 2016'da düzenlenen 14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

Ayşe Begüm Onbaşı, 9 Aralık 2001 tarihinde tekstilci bir baba olan Serkan Onbaşı ve eşi Seçil'in ilk çocuğu olarak Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. 3 yaşında spor ile tanışan Ayşe Begüm Onbaşı, o günlerde Akhisar’da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde jimnastiğe yöneldi. Altı yaşından itibaren egzersizlerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde aerobik jimnastik antrenörü Gürkan Er gözetiminde devam etti. Haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir cimnastikçiye dönüştü.

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti.

2022 yılında Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın tek kadınlar finalinde gümüş madalya kazandı.

