MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

GAİN Medya operasyonunda gözaltına alınan Okan Karacan'dan ilk açıklama geldi!

GAİN Medya'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sunucu Okan Karacan'dan ilk açıklama geldi. Aynı dosyada üç şüpheli tutuklandı. Karacan, sürece ilişkin ilk kez sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...

GAİN Medya operasyonunda gözaltına alınan Okan Karacan'dan ilk açıklama geldi!
Cansu Akalp

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya’ya yönelik yürütülen"kara para aklama", "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü kurma" soruşturması kapsamında sunucu Okan Karacan da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklanırken; Karacan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAİN Medya operasyonunda gözaltına alınan Okan Karacan dan ilk açıklama geldi! 1

Okan Karacan, gözaltına alınmasının ardından ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA ÇAĞIRILMAM HERHANGİ BİR GÖZALTI DURUMU DEĞİLDİR"

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Karacan, şunları söyledi;

"Jandarma Komutanlığı’na çağrılmam herhangi bir gözaltı durumu değildir; tamamen ifade vermek amacıyla gerçekleşmiştir. Bu sürecin sonunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı gibi, kendilerine gösterdikleri profesyonellik ve saygı için minnettarım. Jandarma teşkilatının insan hakları ve insan değerleri doğrultusunda tarafıma gösterdiği anlayışlı, ahlaki ve insancıl yaklaşım nedeniyle teşekkür ederim. Bu süreçte görevlerini titizlikle yerine getiren tüm yetkililere ve çalışmada katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarım.

Öncelikle bu süreçte her an yanımda olan dostlarım ve ailem; bana verdiğiniz destek beni çok güçlü kıldı. Sizlere ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle ifade etmek zor. Bu yaşananlar sayesinde yoluma daha güçlü ve daha doğru bir şekilde devam edeceğim. İyi ki varsınız, güzel ailem. Sizinle birlikte zamanla daha yüksek hedeflere ulaşacağıma inanıyorum. Herkese gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Sevgili avukatımız, baro avukatımız Deniz Pektaş Hanım’a, sevgili avukatlarımız Nesrin Karacele ve Çağrı Ünlüsoy’a da sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah’a emanet, görüşmek üzere."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Akif Ersoy ile aşk mı yaşadı? Tek tek isim verip isyan ettiMehmet Akif Ersoy ile aşk mı yaşadı? Tek tek isim verip isyan etti
Rahmi Özkan Müge Anlı'ya yaş gününde altın taktı! İşte değeriRahmi Özkan Müge Anlı'ya yaş gününde altın taktı! İşte değeri

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Okan Karacan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.