Maisie Williams paylaştı: Kimseyi umursamayıp denize böyle girdi

Maisie Williams, İtalya’nın Sardinya adasında arkadaşlarıyla geçirdiği eğlenceli bir tatilde çırılçıplak denize girdi.

28 yaşındaki oyuncu, Instagram’da bir dizi fotoğraf paylaştı. Maisie paylaşımına, “Yaz resmen bitti ama hayat hâlâ büyük bir şekilde devam ediyor” notunu düştü.

Grup, panoramik göl manzaraları, yürüyüşler ve şelale gezilerinin keyfini çıkardıkları Su Ferreri Retreat Guesthouse’ta konakladı.

Oyuncu, HBO’nun ikonik Game of Thrones uyarlamasında Arya Stark karakteriyle izleyicileri büyülemişti. Martin, kısa süre önce Williams ile olası bir projeye dair ipucu vermişti.