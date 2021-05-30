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Ayşe Begüm Onbaşı’na bir onur daha

30.05.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.

Ayşe Begüm Onbaşı’na bir onur daha

Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye’nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda imza attığı tarihi başarıdan sonra bir ödüle daha layık görüldü. Bakü’de düzenlenen şampiyonada Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olan Onbaşı, organizasyonun da en iyi sporcusu seçildi.

Kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğunu elde ettiği Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda performansıyla herkesi etkileyen başarılı sporcu, böylece Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından da onurlandırılmış oldu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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