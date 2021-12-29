MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayşe Hatun Önal'dan haber alınamıyor! Peş peşe ölümler yıktı

Ayşe Hatun Önal'dan haber alınamıyor! Peş peşe ölümler yıktı

29.12.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem podyumların aranan ismi olan, ardından da müzik kariyerinde fırtınalar estiren Ayşe Hatun Önal, ortadan kayboldu. Şarkıcıya aylardır yakın dostları hatta menajeri bile ulaşamıyordu. Meğer Ayşe Hatun Önal, çevresiyle irtibatı kesip kendisini eve kapatmış. Önce babası Remzi Önal’ı, ardından annesi Şengül Önal’ı beyin kanaması nedeniyle kaybeden Ayşe Hatun Önal’ın bunalıma girip inzivaya çekildiği ortaya çıktı

Ayşe Hatun Önal'dan haber alınamıyor! Peş peşe ölümler yıktı

İlk mesleği olan modellikteki başarısını, sonraki mesleği şarkıcılıkta da gösteren Ayşe Hatun Önal'dan üzen haber geldi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; bir arkadaşından, Önal'dan aylardır haber alınamıyor. Meğer ünlü şarkıcı, herkesle irtibatı koparıp kendini eve kapatmış. Sebebi ise anne acısıymış... Ekim başında annesi Şengül Önal'ı kaybeden Önal, bu acıyla baş edememiş ve depresyona girmiş.

115777841815db2a30ae76d7

Aylardır evden kapı dışarı çıkmadığı gibi kimseyle görüşmüyor ve kimsenin telefonunu da açmıyormuş. Menajerinin telefonlarına bile cevap vermeyen Önal, işi gücü de unutmuş.

Hayat dolu bir kadın olan Ayşe Hatun Önal, umarım bir an önce bu acıyı atlatır ve normal hayata döner.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Rıza Baba'nın göz bebeğiydi! Son hali şaşırttıRıza Baba'nın göz bebeğiydi! Son hali şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Ayşe Hatun Önal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmî Gazete'de

Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmî Gazete'de

"Omicron’un sesini duyacaksınız" Dikkat çeken belirti...

"Omicron’un sesini duyacaksınız" Dikkat çeken belirti...

30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1606 lira cezası var

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1606 lira cezası var

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Beklenmedik rest! "Bülent Ersoy geliyorsa çıkmayız"

Beklenmedik rest! "Bülent Ersoy geliyorsa çıkmayız"

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

İşi gücü bırakın! Sırtımın güzelliğine bakın

İşi gücü bırakın! Sırtımın güzelliğine bakın

Porno itirafından ifşa skandalına... 2021 yılında onlar konuşuldu

Porno itirafından ifşa skandalına... 2021 yılında onlar konuşuldu

Açık açık anlattı: "Vücut hatlarım belli diye..."

Açık açık anlattı: "Vücut hatlarım belli diye..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.