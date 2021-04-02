Ayşecan Tatari paylaşmaya doymadı! 'Müthiş bir zamandı'

Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Ayşecan Tatari, geçtiğimiz yıl ekim ayında kızı Müjgan'ı kucağına alarak, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tatari, 5 aylık olan kızı ve eşi ile birlikte kamera karşısına geçti.

"MÜTHİŞ BİR ZAMANDI"

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, yeni karelerini, "Huzurlarınızda bu üçlüye geçtiğimiz 5 ay için teşekkür etmek isterim. Müthiş bir zamandı. Bizi çok seviyorum" notuyla Instagram'dan yayınladı.



32 yaşındaki ünlü oyuncunun gönderileri 36 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

