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Ayşen Birgör kimdir kaç yaşında, nereli? İşte Şarkılar Bizi Söyler'de Türk Sanat Müziği rüzgarı estirecek Ayşe Birgör'ün yaşı ve hayatı

08.04.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayşen Birgör, bugün Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Şarkılar Bizi Söyler programı konukları arasında yer alıyor. TRT'de uzun yıllar program yapan Birgör, çıkarttığı şarkılarla da biliniyor. Birçok usta sanatçıya vokallik yapan Ayşen Birgör bir dönem Atv kanalında yayınlanan Böyle mi Olacaktı isimli dizinin şarkısını da seslendirmiştir. Peki, Ayşen Birgör kimdir kaç yaşında, nereli?

Ayşen Birgör kimdir kaç yaşında, nereli? İşte Şarkılar Bizi Söyler'de Türk Sanat Müziği rüzgarı estirecek Ayşe Birgör'ün yaşı ve hayatı

Şarkılar Bizi Söyler'in 8 Nisan 2023 tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünün fragmanlarında yer alan Ayşen Birgör'ün kim olduğu araştırılıyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Ayşen Birgör'ün 67,6 bin takipçisi bulunuyor. Peki Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ayşen Birgör kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ünlü sanatçıyla ilgili detaylar...

AYŞEN BİRGÖR KİMDİR?

Ayşen Birgör, müzik tutkunu bir aileden gelmektedir. 3 Kasım 1977 yılında İstanbul’da doğan müzisyen Ortaokul ve liseyi çalgı eğitimi alarak tamamladıktan sonra 1988 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Çalgı Eğitim Bölümü'nü kazandı. Ardından Konservatuar eğitimi devam ederken “Gecem” isimli ilk albümünü piyasaya sürdü. Kısa süre içerisinde sesinin güzelliğiyle birçok kişiye ulaşan Birgör, bir çok ünlü isimle çalışmıştır.

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Türk müziğinin önemli isimleri Emel Sayın, Adnan Şenses, Coşkun Sabah, Gülben Ergen, Serdar Ortaç ve Çelik’in vokalliğini üstlenmiştir. 2007 yılında yayınlanan Popstar Alaturka isimli yarışmada üçüncü olmuştur. Günümüzde ise TRT Müzik ekranlarından yayınlanan Yıldızlar Altında programının sunuculuğunu üstlenmiştir. İlk albümünü 1996 senesinde Gecem ismi ile müzik piyasasına sürmüştür. Bir çok usta sanatçıya vokallik yapan Ayşen Birgör bir dönem Atv kanalında yayınlanan Böyle mi Olacaktı isimli dizinin şarkısını seslendirmiştir.

AYŞEN BİRGÖR ŞARKILARI VE MÜZÜK HAYATI

İlk albümünü 1996 senesinde Gecem ismi ile müzik piyasasına sürmüştür. Bir çok önemli marka ve radyoların reklam jingle çalışmalarını da başarı ile seslendirmiştir.

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Ayrıca 2007 yılında Star Tv'de Popstar Alaturka programına katılmıştır. Yarışmada üçüncü olmuştur. TRT1 kanalında Akşam Sefası programında solist olarak yer almış ardından TRT İstanbul Radyosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2009 yılında Bambaşka adlı ikinci albümünü çıkarmıştır. Yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir.


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