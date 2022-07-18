AYT puanıyla tercih yapılacak 4 yıllık bölümler neler? ÖSYM YKS 4 yıllık üniversite taban puanları

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte AYT puanına göre tercih yapacak olan öğrenciler, 4 yıllık üniversitelerde hangi bölümlerin yer aldığını merak etmeye başladı. 2022 üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına göre öğrenciler tercihlerini yapacak. Peki, AYT puanıyla tercih yapılan bölümler hangileri? AYT puanı ile tercih yapılacak 4 yıllık bölümler neler?
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Adli Bilimler
Adli Bilişim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Aile ve Tüketici Bilimleri
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Aktüerya
Alman Dili ve Edebiyatı
Almanca Öğretmenliği
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Animasyon
Antrenörlük Eğitimi
Antropoloji
Arap Dili ve Edebiyatı
Arapça Öğretmenliği
Arkeoloji
Arnavut Dili ve Edebiyatı
Astronomi ve Astrofizik
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Avrupa Birliği İlişkileri
Azerbaycan Dili Öğretmenliği
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Bahçe Bitkileri
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım Teknolojileri
Basın ve Yayın
Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Beslenme ve Diyetetik
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Bilim Tarihi
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyoenformatik ve Genetik
Biyokimya
Biyoloji Öğretmenliği
Biyoloji
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyosistem Mühendisliği
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Boşnak Dili ve Edebiyatı
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Coğrafya Öğretmenliği
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çeviribilim
Çevre Mühendisliği
Çin Dili ve Edebiyatı
Çocuk Gelişimi
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Deri Mühendisliği
Dijital Oyun Tasarımı
Dil ve Konuşma Terapisi
Dilbilim
Diş Hekimliği Fakültesi
Doğu Dilleri
Ebelik
Eczacılık Fakültesi
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
El Sanatları
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Programları
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Tasarımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Yönetimi
Ergoterapi
Ermeni Dili ve Edebiyatı
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Eşit Ağırlıklı Programlar
Fars Dili ve Edebiyatı
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Felsefe
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Fizik Mühendisliği
Fizik Öğretmenliği
Fizik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fotoğraf ve Video
Fransız Dili ve Edebiyatı
Fransızca Öğretmenliği
Gastronomi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Gemi ve Yat Tasarımı
Genetik ve Biyomühendislik
Gerontoloji
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi
Girişimcilik
Görme Engelliler Öğretmenliği
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Grafik Tasarım
Gümrük İşletme
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Güverte
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Harita Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Havacılık İşletmeciliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Hayvansal Üretim
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Hidrojeoloji Mühendisliği
Hindoloji
Hititoloji
Hukuk Fakültesi
Hungaroloji
İbrani Dili ve Edebiyatı
İç Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler
İktisat
İlahiyat Fakültesi
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İmalat Mühendisliği
İngiliz Dil Bilimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
İngilizce Öğretmenliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan ve Toplum Bilimleri
İnşaat Mühendisliği
İslam Bilimleri
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler Bölümü
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşitme Engelliler Öğretmenliği
İşletme Enformatiği
İşletme Mühendisliği
İşletme
İşletme Yönetimi
İşletme-Ekonomi
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Japon Dili ve Edebiyatı
Japonca Öğretmenliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kamu Yönetimi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Karşılaştırmalı Edebiyat
Kazak Dili ve Edebiyatı
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Kentsel Tasarım ve Peyzaj
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
Kimya Öğretmenliği
Kimya
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Klasik Arkeoloji
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Kore Dili ve Edebiyatı
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Kürt Dili ve Edebiyatı
Latin Dili ve Edebiyatı
Leh Dili ve Edebiyatı
Lif ve Polimer Mühendisliği
Lojistik
Lojistik ve Taşımacılık
Lojistik Yönetimi
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine ve İmalat Mühendisliği
Maliye
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Matematik
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik-Bilgisayar
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim Sistemleri
Medya ve İletişim
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Mimarlık
Moda Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Mücevherat Mühendisliği
Mühendislik Programları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
Mütercim-Tercümanlık
Müzecilik
Nanoteknoloji Mühendisliği
Nükleer Enerji Mühendisliği
Odyoloji
Okul Öncesi Öğretmenliği
Optik ve Akustik Mühendisliği
Organik Tarım İşletmeciliği
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Ortez-Protez
Otel Yöneticiliği
Otomotiv Mühendisliği
Öğretmenlik Programları
Özel Eğitim Öğretmenliği
Pazarlama
Perfüzyon
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Pilot Eğitimi
Pilotaj
Polimer Mühendisliği
Polonya Dili ve Kültürü
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Raylı Sistemler Mühendisliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon
Rekreasyon Yönetimi
Restorasyon ve Konservasyon
Rus Dili Öğretmenliği
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Rus Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Öğretmenliği
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları
Sağlık İdaresi
Sağlık Yönetimi
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
Sanat Yönetimi
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
Sermaye Piyasası
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sınıf Öğretmenliği
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sinoloji Taban
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık İşletmeciliği
Siyasal Bilimler
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Hizmet
Sosyal ve Siyasal Bilimler
Sosyoloji
Spor Yöneticiliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Sümeroloji
Süt Teknolojisi
Şehir ve Bölge Planlama
Takı Tasarımı
Tapu Kadastro
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Genetik Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarih Öğretmenliği
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Tarih
Tarla Bitkileri
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Tıp Fakültesi
Tıp Mühendisliği
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel Yöneticiliği
Turizm ve Otelcilik
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halkbilimi
Türk İslam Arkeolojisi
Türkçe Öğretmenliği
Türkoloji
Tütün Eksperliği Yüksekokulu
Uçak Elektrik-Elektronik
Uçak Gövde-Motor Bakım
Uçak Gövde-Motor
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Ulaştırma Mühendisliği
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası Girişimcilik
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletme Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Perakende Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
Urdu Dili ve Edebiyatı
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Uzay Mühendisliği
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
Veteriner Fakültesi
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Yazılım Mühendisliği
Yeni Medya
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları
Yerel Yönetimler
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yönetim Bilimleri Programları
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yunan Dili ve Edebiyatı
Zaza Dili ve Edebiyatı
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Ziraat Mühendisliği Programları
Zooteknik
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci gözünü tercihlerin yapılacağı tarihe çevirdi.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.
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