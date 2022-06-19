AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

Bu yıl 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı YKS'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM, YKS'nin ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı. İşte AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı...
AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından yayınlandı. AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.
TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarına ise şu adresten ulaşabilirsiniz: "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf"
Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:
"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf
Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf
Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf
İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf
Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "
YKS sonuçları 20 Temmuz 2022'de belli olacak.