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AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

19.06.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyi bir kariyer için iyi bir üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde üç oturumdan oluşan YKS'ye girdi. YKS'nin sonucunda doğru ve yanlış sayılarını kontrol etmek isteyen öğrencilerin gözleri, AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi. Peki AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? İşte AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

Bu yıl 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı YKS'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM, YKS'nin ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı. İşte AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı, ÖSYM tarafından yayınlandı. AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarına ise şu adresten ulaşabilirsiniz: "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf"

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2022'de belli olacak.

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