AYT-YDT sınav kitapçığını imzalamayı unuttum, ne yapmalıyım? Sınav geçerli olur mu?

Türkiye eğitim sisteminde ortaöğretimi bitirmiş olan öğrenciler bitirir bitirmez ya da daha sonraki süreçlerde YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavına girerler. Öğrenciler bu 3 oturumdan oluşan sınavlarda aldıkları puanlarla ve ek olarak okul başarı puanları ile birlikte değerlendirilirler. Ardından öğrenciler puanlarının yeterli olduğu okulları ve bölümleri tercih edebilirler. Tercihlerine ve tercih ettikleri okul ve bölümlerin kontenjan durumlarına göre bir lisans programına yerleştirilirler.

AYT-YDT sınav kitapçığını imzalamayı unuttum, ne yapmalıyım?

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) kurumu tarafından hazırlanan ve uygulanan YKS sınavları 3 farklı aşamadan oluşmaktadır. 3 oturumun ilki TYT (Temel Yeterlilik Testi) ikincisi AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarıdır.

Öğrencilerin hem sınav öncesinde hem de sınav sırasında dikkat etmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Aksi takdirde sınavları geçersiz sayılabilmektedir.

Girdikleri sınavların ve yanıt kâğıtlarının geçersiz olma endişesi duyan kişilerin en dikkat ettiği konulardan biri de sınava yetişme telaşıdır. Bunun dışında en çok AYT-YDT sınav kitapçığını imzalamayı unuttum endişesini yaşayan kişiler sınavlarının iptal olacağından çekinirler. Ancak bu durum için de yönetmelikler ve kanunlar doğrultusunda alınabilecek bazı önlemler ve çözüm seçenekleri bulunmaktadır.

AYT-YDT sınav kitapçığını imzalamayı unuttum, sınav geçerli olur mu?

Her yıl milyonlarca öğrenciye büyük bir heyecan yaşatan YKS sınavları birçok adayın hedefleri doğrultusuna girmekle yükümü olduğu sınavlardır. Bazı öğrencilerin tercih etmek istedikleri bölüme ve hedeflerine göre sadece TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavına girmeleri yeterli olmaktadır. Çünkü TYT puanı belli bir sınırın üzerinde olduğu sürece öğrenciler çeşitli okulların ve bölümlerin yetenek sınavlarına girme hakkı kazanabilmektedirler.

Güvenliğe son derece önem veren ve büyük önlemlerin alındığı YKS sınavlarında verilen cevap anahtarı dışında soru kitapçığının da doğru şekilde doldurulmuş olması ve imzalanması gerekir. Eğer soru kitapçığı imzalanmamışsa ve bu durum sınavdan sonra fark edildiyse vakit kaybetmeden ÖSYM çağrı merkezi aranmalı ve durum bildirilmelidir. Sınavın iptal edilip edilmeyeceği ise sınıftaki gözetmenin değerlendirmelerine ve ÖSYM’nin alacağı karara bağlıdır.