Aytaç Arman'a son veda!

Usta oyuncu Aytaç Arman'a Adana'da cenaze töreni düzenlendi.
Adana Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, CHP Adana İl Başkanı Şahin Yeter, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Aytaç Arman’ın eski eşi Radife Baltaoğlu, oğlu Erdem İnce ve sanatçı arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Aytaç Arman’ın tabutuna, yakınları karanfil bıraktı. Radife Baltaoğlu ve Erdem İnce de el ele tutuşarak birbirlerini teselli etti. Arman’ın arkadaşları, tabutuna ve fotoğrafına sarılarak ağladı.
Törende konuşan oyuncu Menderes Samancılar, Aytaç Arman’ın hiçbir zaman sevenlerinden ayrılmak istemediğine değinerek, "Söyleyecek çok şey var ama hepimizin başı sağolsun” dedi.
Arman’ın oğlu Erdem İnce ise "Benim babam, tüm hayatında bir yer tutmuş veya onu seven herkesin onun öğretilerine ve onun hayat tarzına ve onun sevgisine layık bir şekilde onu anladığı sürece benim babam hala yaşıyor" dedi.
Oyuncu Nur Sürer ise, Aytaç Arman’la birlikte Adana’daki film festivallerine çok defa geldiklerini hatırlatarak, "Ama en kıymetlimiz, Aytaç’ımızı böyle getireceğimizi gerçekten bilemedik" diye konuştu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, Arman’ın Türk sanatının önemli bir değeri olduğuna vurgu yaparak, "Adanamız’ın ayrılmaz bir parçasıydı. ‘Aytaç ağabey’ dediğim değerli bir dostumdu. Sağlık şartlarından dolayı 2 film festivalimize katılamadı ama gönlü hep Adana’daydı. Adana halkı onun adını muhakkak ki yaşatacaktır" diye konuştu.
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