Aytemiz Alanyaspor 1 - 1 Osmanlıspor (Maç özeti)

Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Alanyaspor maçta 1-0 öne geçse de Osmanlıspor beraberlik golünü ikinci yarıda buldu. Mücadele 1-1 tamamlandı. Aytemiz Alanyaspor'un golü Emre Akbaba'nın ayağından geldi, Osmanlıspor'un golünü ise Ceyhun Gülselam kaydetti.
Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor 36, Osmanlıspor ise 33 puana yükseldi.
Alanyaspor gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Osmanlıspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.
Öte yandan maçı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sol kanattan ileri çıkan Villafanez, Emre Akbaba'dan aldığı pasla topu Osmanlıspor ceza alanına doğru havalandırdı. Douglas'ın röveşatasında, top üstten auta gitti.
6. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Musa Çağıran'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Haydar Yılmaz parmaklarının ucuyla topu çıkardı.
9. dakika Aytemiz Alanyaspor, orta çizgiden Welinton ile serbest vuruş kullandı. Ters kanattan hareketlenen Villafanez'in güçlükle dokunduğu topu, kaleci Karcemarskas son anda kontrol etti.
33. dakikada sağdan Villafanez'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
43. dakikada Villafanez sağ kanattan Douglas'a topu çıkardı. Ceza sahası içine giren Douglas, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda top Karcemarskas'da kaldı.
Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
46. dakikada Lumanza ceza sahasına gönderdiği ortaya Umar kafayla topu penaltı noktasına çıkardı. Alanyaspor defansı son anda topu uzaklaştırdı.
49. dakikada Alanyaspor ceza sahası dışındaki mücadelede Musa Çağıran topu Ceyhun Gülselam'a çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan çektiği şut kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından filelerle buluştu. 1-1
55. dakikada sağ kanattan Efecan Karaca topu ceza sahasına koşu yapan Emre Akbaba'ya yükseltti. Emre’nin gelişine vuruşunda top Karcemarskas’ta kaldı.
65. dakikada Tzavellas'ın sağ kanatta uzun gönderdiği topu kontrol eden Villafenez ceza sahası yayı üzerindeki müsait pozisyondaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
66. dakikada Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Yapılan pres sonucu topla buluşan Musa Çağıran ceza sahası içine topu gönderdi. Umar'ın vuruşunda top üst direğin yanından dışarı çıktı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Lamine Gassama xx, Fabrice N'Sakala xx, Welinton Silva xx, Giorgos Tzavellas xx, Lucas Villafanez xxx, Giannis Maniatis xx, Isaac Sackey xxx (Taha dk. 70 xx)
Efecan Karaca xx (Cenk Ahmet dk. 77 xx), Emre Akbaba xxx (Berkan Emir dk. 89 ?) Dyanfres Douglas xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Yalçın Ayhan xx (Anıl dk. 85 ?), Numan Çürüksu x, Tiago Pinto x, Luiz Carlos x (Muhammet Bayır dk. 62 xx), Regattin xx, Aminu Umar xx, Lembi x, Ceyhun Gülselam x, Musa Çağıran x (Özer dk. 87 ?), Cikalleshi x
Goller: Emre Akbaba (dk. 33) (Aytemiz Alanyaspor), Ceyhun Gülselam (dk. 49) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Tzavellas, Sackey, N’Sakala, Maniatis, Gassama, Taha (Aytemiz Alanyaspor), Yalçın, Pinto (Osmanlıspor)
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