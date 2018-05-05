Aytemiz Alanyaspor 1 - 1 Osmanlıspor (Maç özeti)

Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Alanyaspor maçta 1-0 öne geçse de Osmanlıspor beraberlik golünü ikinci yarıda buldu. Mücadele 1-1 tamamlandı. Aytemiz Alanyaspor'un golü Emre Akbaba'nın ayağından geldi, Osmanlıspor'un golünü ise Ceyhun Gülselam kaydetti.

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor 36, Osmanlıspor ise 33 puana yükseldi.

Alanyaspor gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Osmanlıspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

Öte yandan maçı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan ileri çıkan Villafanez, Emre Akbaba'dan aldığı pasla topu Osmanlıspor ceza alanına doğru havalandırdı. Douglas'ın röveşatasında, top üstten auta gitti.

6. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Musa Çağıran'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Haydar Yılmaz parmaklarının ucuyla topu çıkardı.

9. dakika Aytemiz Alanyaspor, orta çizgiden Welinton ile serbest vuruş kullandı. Ters kanattan hareketlenen Villafanez'in güçlükle dokunduğu topu, kaleci Karcemarskas son anda kontrol etti.

33. dakikada sağdan Villafanez'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

43. dakikada Villafanez sağ kanattan Douglas'a topu çıkardı. Ceza sahası içine giren Douglas, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda top Karcemarskas'da kaldı.