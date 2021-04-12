Aytemiz Alanyaspor 3-2 Yukatel Denizlispor (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçı Alanyaspor, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

Denizlispor 27. dakikada Bakalorz ve 51. dakikada Tusha'nın golleriyle öne geçerken, Alanyaspor'un geri dönüşünü getiren golleri 54. dakikada Berkan, 68. dakikada Efkan ve 88. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Alanyaspor, puanını 52 yaptı ve 4. sıradaki Trabzonspor'un 6 puan gerisinde 5. sırada yer aldı. 5 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 26 puanla, düşme hattının 7 puan gerisinde son sırada kaldı.

Süper Lig'in 35. haftasında Alanyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek.

