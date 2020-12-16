Aytemiz Alanyaspor 5-1 Adanaspor (Maç Sonucu)

Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor ile karşılaştı. Mücadele Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Turuncu-yeşilli takımın golleri 14 ve 69'da Mustafa Pektemek, 17'de Fatih Aksoy, 85'te Umut Güneş ve 90+1'de Bareiro kaydetti.

Konuk ekibin golünü ise 25. dakikada Roni attı.

Ev sahibi takımda corona virüs testi pozitif çıktığı için takımdan bir süre uzak kalan Efecan Karaca, 60. dakikada Moubandje yerine oyuna girdi.

Alanyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalmayı başardı.

