SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Aytemiz Alanyaspor 5-1 Adanaspor (Maç Sonucu)

Aytemiz Alanyaspor 5-1 Adanaspor (Maç Sonucu)

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 16.12.2020 18:17 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor sahasında Adanaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip rakibini 5-1 yenerek son 16'ya kaldı.

Aytemiz Alanyaspor 5-1 Adanaspor (Maç Sonucu)

Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor ile karşılaştı. Mücadele Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Turuncu-yeşilli takımın golleri 14 ve 69'da Mustafa Pektemek, 17'de Fatih Aksoy, 85'te Umut Güneş ve 90+1'de Bareiro kaydetti.

Konuk ekibin golünü ise 25. dakikada Roni attı.

Ev sahibi takımda corona virüs testi pozitif çıktığı için takımdan bir süre uzak kalan Efecan Karaca, 60. dakikada Moubandje yerine oyuna girdi.

Alanyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalmayı başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı Burası Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
Çağdaş Atan: Önce Galatasaray şimdi de BeşiktaşÇağdaş Atan: Önce Galatasaray şimdi de Beşiktaş
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı
Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı
11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu
11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
Juventus, Morata'nın bonservisini alacak
Juventus, Morata'nın bonservisini alacak
Yıldız futbolcu sakatlandı! 4 ay yok
Yıldız futbolcu sakatlandı! 4 ay yok
O görüntü sonrası kovulmuştu! Yeni karar...
O görüntü sonrası kovulmuştu! Yeni karar...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
Eski Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'da!
''Yok artık!'' Dedirtti...
''Yok artık!'' Dedirtti...
Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar
Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aytemiz Alanyaspor 5-1 Adanaspor (Maç Sonucu)
Alanyaspor tur biletini kaptı
Bakasetas'tan Fenerbahçe açıklaması
Bakasetas'tan Fenerbahçe açıklaması
İşte Süper Lig'in Kante'si
İşte Süper Lig'in Kante'si
Çağdaş Atan: Önce Galatasaray şimdi de Beşiktaş
Çağdaş Atan: Önce Galatasaray şimdi de Beşiktaş
Tayfur Bingöl: Zirvede kalmak istiyoruz
''Zirvede kalmak istiyoruz''
Alanyaspor'dan hakem kararlarına tepki
Alanyaspor'dan hakem kararlarına tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.