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Aytemiz Alanyaspor Djalma Campos ve Baiano ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı!

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 28.06.2018 19:51 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, Angolalı sağ kanat futbolcusu Djalma Campos ve Brezilyalı bağ bek Wanderson Sousa Carneiro (Baiano) ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Antalya ekibi ayrıca Ufuk Ceylan ve Taha Yalçıner ile de sözleşme yeniledi.

Aytemiz Alanyaspor Djalma Campos ve Baiano ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı!

Alanyaspor, Baiano ve Campos ile 2 yıllık anlaşma imzaladı, Ufuk Ceylan ve Taha Yalçıner ile sözleşme yeniledi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törende Angolalı sağ kanat futbolcusu Djalma Campos ve Brezilyalı sağ bek Wanderson Baiano ile 2'şer yıllık sözleşme imzalandı. İç transferde ise Ufuk Ceylan ve Taha Yalçıner ile sözleşme yenilendi.

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni transferlerle 2 yıllık sözleşme yaptıklarını söyledi. Çavuşoğlu, transfer haberlerinin basında yer aldığını belirterek, "Djalma basında çok yer aldı ancak Baiano onlar için sürpriz oldu. Bugün itibariyle dış transferimiz 4'e çıktı." dedi.

Forvet bölgesinde eksikliklerinin bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, 2 transfer daha yapacaklarını bildirdi.

Süper Lig'de daha önce Konyaspor ve Gençlerbirliği takımlarında forma giyen Djalma ise başkan ve yönetim kuruluna transferde gösterdikleri emekten dolayı teşekkür ederek, Türkiye'ye yeniden döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Takımın bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Djalma Campos, "Ailem de çok mutlu. Kişisel hedeflerim var. Bunun için öncelikle takım olarak hedeflerimize ulaşmalıyız. Goller ve asistlerle takıma katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Baiano da futbolcular olarak sahada elinden gelenin en iyisini yaparak takımın hedefine ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.

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