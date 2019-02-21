Aytemiz Alanyaspor; Efecan Karaca, Haydar Yılmaz ve Giorgios Tzavellas'ın sözleşmelerini uzattı

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Haydar Yılmaz ve Georgios Tzavellas'ın sözleşmelerini uzattı.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, Alanyaspor'un üç takım kaptanıyla sözleşme yenilediklerini söyledi.

İkinci ligden bu yana kader birliği yaptıkları Haydar Yılmaz ve Efecan Karaca'nın kulübün evlatları ve demirbaşları olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Diğer taraftan takım kaptanlarımızdan Tzavellas kulübün demirbaş listesine dahil oldu. Kulübümüz ve kendilerine hayırlı olsun. Formalarında sözleşmelerini uzattığımız tarih yazıyor. Efecan ile 2022, Tzavellas ve Haydar Yılmaz ile 2021 yılına kadar uzattık. Geldiğimiz bu noktada daha yapacak çok işimiz var." diye konuştu.

Takımıyla 2021 yılına kadar sözleşme uzatan Yunan savunma oyuncusu Tzavellas ise kulübü ailesi gibi gördüğünü dile getirdi.

İlk günden bu yana herkesin kendisini kabullendiğini aktaran Tzavellas, kulübün daha iyiye gitmesi için çok çalışmaları ve daha iyi olmaları gerektiğini bildirdi.