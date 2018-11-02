Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love transferinden olan alacakları nedeniyle Beşiktaş'ı mahkemeye verdi!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı golcü Vagner Love için gelen çekin karşılıksız çıktığını ve siyah beyazlılar için hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.
Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, futbolcu Vagner Silva De Souza’nın satışından kaynaklı geciken ödemelerin ikinci kez yapılandırılmasına rağmen, düzenlenen çekin de karşılıksız çıkması nedeniyle Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. hakkında hukuki işlem başlatmıştır."
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