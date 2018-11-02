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Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love transferinden olan alacakları nedeniyle Beşiktaş'ı mahkemeye verdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.11.2018 17:23 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love transferi nedeniyle Beşiktaş'a dava açacağını açıkladı. Alanyaspor'dan yapılan açıklamada Vagner Love'ın transferinden kaynaklanan çekin karşılıksız çıktığı ve bu nedenle Beşiktaş hakkında hukuki işlem başlatacaklarını belirtti.

Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love transferinden olan alacakları nedeniyle Beşiktaş'ı mahkemeye verdi!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı golcü Vagner Love için gelen çekin karşılıksız çıktığını ve siyah beyazlılar için hukuki işlem başlatıldığını açıkladı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, futbolcu Vagner Silva De Souza’nın satışından kaynaklı geciken ödemelerin ikinci kez yapılandırılmasına rağmen, düzenlenen çekin de karşılıksız çıkması nedeniyle Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. hakkında hukuki işlem başlatmıştır."

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Beşiktaş vagner love Aytemiz Alanyaspor

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
efendi beşiktaş... tüm camia safi rüzgar yemin ederim
ahahahahahah yazık lan çek yazdırmışlar :D
fiko başkan işini biliyor :)
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