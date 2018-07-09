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Aytemiz Alanyaspor Wanderson ile yollarını ayırdı!

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 09.07.2018 14:28 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon ara transfer döneminde Dinamo Moskova’dan 1.5 yıllığına kadroya dahil ettiği Brezilyalı forvet oyuncu Wanderson ile sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

Aytemiz Alanyaspor Wanderson ile yollarını ayırdı!

Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Wanderson'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Francisco Wanderson do Carmo Carneiro'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Wanderson'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

2017-2018 sezonu ikinci yarısında Alanyaspor'a Dinamo Moskova takımından gelen Brezilyalı golcü futbolcuyla 1.5 yıllık anlaşma imzalanmıştı.

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Aytemiz Alanyaspor Wanderson

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