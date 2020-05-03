Aytemiz Alanyaspor yarın antrenmanlara başlayacak

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ligler ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in yaptığı toplantılar sonrası Süper Lig'in haziran ayında başlaması beklenirken, takımlar da bir bir birlikte yapacakları idmanlara başlıyor.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü de Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına 4 Mayıs (yarın) itibariyle Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gruplar halinde başlayacak. Takımın başarılı yıldızlarından Efecan Karaca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımın yarın toplanacağını duyurdu.

