YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık, organik zeytin ve zeytinyağı üretiminin merkezi olma yolunda

Ayvalık, organik zeytin ve zeytinyağı üretiminin merkezi olma yolunda

AA AA
24.01.2024 11:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretimi ve ihracatında önde gelen illerden Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı iki kırsal mahallede çiftçiler, gelecek yıldan itibaren organik ürün sertifikasıyla satış yapabilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Mutluköy ve Murateli kırsal mahallelerine yönelik hazırlanan 3 yıllık "Organik Zeytin Köyü" projesinde 2022 ve 2023 dönemleri sertifikalandırma süreci olumlu sonuçlandı.

Edremit Körfezi'ndeki yaklaşık 12 milyon ağaçtan 200 bininin bulunduğu iki mahalledeki 170 üretici, 2024 zeytin üretim sezonunun sonunda sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından organik ürün tesciline kavuşacak.

Zeytinliklerde sadece organik gübre kullanan, iyi tarım uygulamaları yapan üreticiler, 2025'ten itibaren zeytin ve zeytinyağını organik ürün sertifikasıyla satabilecek, paketli ürün ihraç edebilecek. Bu gelişmenin, üreticilerin gelirinin artmasının yanında Ayvalık zeytini ve zeytinyağının dünya genelinde tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

​​​​​​​İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, AA muhabirine, organik ürün projesine ilişkin bilgi verdi. Alkan, "Türkiye'de ilk defa uygulanacak organik zeytin köyü projesini 2022 yılında başlattık. 3 senelik sertifikalandırma süreci bitiminde tam organikliğe geçebiliyor. 2022 ve 2023 yıllarında hem analizler hem de tüm aşamaları olumlu sonuçlandırdık. 2024 yılında da sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla 2025'te Organik Zeytin Köyü'nü hayata geçireceğiz." dedi.

"KİMYASALI ZEYTİNLİK ARAZİLERİMİZDEN KESTİK"

Mutluköy Mahallesi Muhtarı Erdinç Tügen de Tarım ve Orman Bakanlığının organik üretimle ilgili projesini duyar duymaz muhtarlık olarak başvurduklarını söyledi.

Onay aşamasının ardından proje dosyası hazırlandığını ve sürecin başladığını belirten Tügen, "Şu anda süreçteki birinci, ikinci etabı geçtik ve üçüncü etaba doğru gidiyoruz. Köylülerimizin zeytinlik arazilerini gezdik, yerlerini belirledik, çiftçilerimizin dosyalarını hazırladık. İkinci etapta zeytinliklerimizin toprak, yaprak ve meyve tahlillerini yaptık." diye konuştu.

Tügen, sorunsuz ilerleyen süreçte projenin mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Mutluköy ve Murateli'nden 170 çiftçinin projeye dahil edildiğini belirten Tügen, şunları kaydetti:

"Organik zeytin köyü sertifikasını alabilmemiz için 3 ila 4 senelik süreç gerekiyor. Biz şu anda 1,5 senemizi tamamladık ve bu süreçte kesinlikle kimyasal gübre, kimyasal ilaç, kimyasal olan hiçbir şeyi kullanmıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın onaylı ilaçları ve gübreleri var, bunlarla zeytin ağaçlarımızı gübreliyoruz. Organik olması için de her şekilde kimyasalı zeytinlik arazilerimizden kestik. Şu an önlemlerini aldık ve hem zeytin arazilerimizi koruyarak hem de daha çabuk organiğe dönüşmesi için çevre komşularımızdaki zeytinliklerin de önlemlerini alarak süreci devam ettiriyoruz."

Tügen, bu projeyle 200 bin zeytin ağacına altın madalya kazandırmış gibi olacaklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"ÖNEM" gençleri Kartepe Genç Akademi’de keyifli zaman geçirdi"ÖNEM" gençleri Kartepe Genç Akademi’de keyifli zaman geçirdi
Cumayeri Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 30 bin lira olduCumayeri Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 30 bin lira oldu
Trafik denetiminde 820 araca ceza yağdıTrafik denetiminde 820 araca ceza yağdı
Anahtar Kelimeler:
zeytin Balıkesir Ayvalık Tarım ve Orman Bakanlığı

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Ocak Çarşamba

İmsak
06:50
Sabah
08:16
Öğle
13:25
İkindi
16:01
Akşam
18:24
Yatsı
19:46

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Çarşamba

Kurtdereli eczanesi
Savastepe
İlknur eczanesi
Sindirgi
Ela eczanesi
Susurluk
Atamer eczanesi
Gomec
Aysun eczanesi
Ayvalik
Yeni erol eczanesi
Ayvalik
Arkan eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.