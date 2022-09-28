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Ayvalık'ta sezonun ilk erken hasat zeytinleri sıkıldı

28.09.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık'ta sezonun ilk erken hasat zeytinleri sıkıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yılın ilk erken hasat zeytinlerinin sıkımı yapılarak zeytinyağı üretildi.

Vali Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, İsmail Ok ve Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birol Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın katılımıyla bir zeytinyağı fabrikasında sezonun ilk zeytinleri sıkılarak yağ elde edildi.

Sıkım öncesinde, firmanın zeytinliğinde yılın ilk zeytin hasadını da yapan Şıldak ve beraberindekilere, zeytinin yağa dönüşen serüveni gösterildi.

Vali Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun bereketli ve hayırlı kazançlara vesile olması temennisinde bulundu.

Ayvalık'ın zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir kent olduğunu vurgulayan Şıldak, "Ayvalık zeytinin başkenti. Zeytin denilince bizim Körfez bölgemiz bir başka ama Ayvalık daha da bir başkadır. En kaliteli zeytin ve zeytinyağı, hele hele erken hasat zeytinyağı ayrı bir tada sahip. İlk hasadı gerçekleştirdik ve daha sonra zeytinlerin tesiste sıkımları yapıldı. Böylece biz, sezonun ilk siftahını, ilk sıkımını Ayvalık'ta tatmış olduk." dedi.

Zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek de bu yıl Türkiye genelinde 300 bin ton zeytinyağı rekoltesinin öngörüldüğünü ifade ederek, sezonun ilk zeytinyağının 3 dizyem çıktığını belirtti.

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