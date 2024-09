Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın Cunda olarak da isimlendirilen Alibey Adası yeni yol üzerinde 35 AR 349 nolu otomobil ile 34 CRK 784 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın da savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtuğu kazada her iki otomobilde de maddi hasar oluştu. Kazada her iki aracı sürücüsü oldukları öğrenilen C.D. ve H.D. isimli vatandaşlar, olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.