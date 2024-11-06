Az Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens'den iddialı Fenerbahçe sözleri: Galatasaray derbisini izledik, canlarını acıtacağız

UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek AZ Alkmaar'da teknik direktör Maarten Martens açıklamalarda bulundu.

İşte AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens'in açıklamaları;

''CANLARINI ACITACAĞIMIZ YERİ İYİ BİLİYORUZ''

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Martens, "Şu anda Fenerbahçe'ye odaklandık, analizimizi yaptık. Diğer rakibe sonradan bakacağız. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de izledik. Rakibin çok kaliteli oyuncuları var ama biz de çok istekliyiz. Onların canını nerede acıtacağımızı iyi biliyoruz, bu konuda hazırlıklıyız. Taşlar yerine oturmak zorunda. Bazen kendimizi güvende hissetmemiz gerekir, düzeltmemiz gereken konular var. Ekip olarak motivasyonumuz yüksek ve yüksek olmak zorunda." ifadelerini kullandı.

''KÖTÜ YÖNLERİNİ SÖYLEMEK ZORUNDASINIZ''

Açıklamalarına devam eden Martens, "Sadece skora bakamayız. Oyuncularım kötü sonuç aldıkları zaman tekrar ayağa kalkabiliyorlar. İyi yönlerini söylemek zorunda değilsiniz, kötü yönleri de söylemek zorundasınız. İyi giden, geliştirilen şeylere de bakılması taraftarıyım. Gelecek dönemde sakatlıklar yaşayacağımızı biliyoruz, farklı oyunculara da şans tanıyacağım. Birçok eksik oyuncu var. Bu da başka genç oyunculara fırsat tanıyor." dedi.

''KÖTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ''

Takımının durumunu değerlendiren çalıştırıcı, "Tabii ki durumumuz ortada. Kupa maçları başlayacak, ligde de yoğunuz. Odaklı olduğumuzu söyleyebiliriz. Kötü bir dönemden geçiyoruz. Yarın kendimizi göstermek için yeni bir şans olacak. Tabii ki sonuçlara bakılırsa, yoğun bir dönemdeyiz. Daha fazla puan almayı ümit etmiştik." sözlerini sarf etti.