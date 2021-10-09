YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Az katlı kesme taş yığma yapıları teşvik edecek düzenleme Resmi Gazete'de

Az katlı kesme taş yığma yapıları teşvik edecek düzenleme Resmi Gazete'de

09.10.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre geleneksel taş yığma yapılardan yatay mimari esasıyla 3 katı geçmeyenler imar teşvikinden yararlanabilecek

Az katlı kesme taş yığma yapıları teşvik edecek düzenleme Resmi Gazete'de

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yöresel ve yatay mimarinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılan düzenlemeyle az katlı kesme taş yığma yapıların teşviki sağlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle geleneksel Anadolu mimarisinin örneklerini yansıtan kesme taş yığma yapıların önündeki engeller kaldırıldı.

Buna göre, geleneksel taş yığma yapılardan yatay mimari esasıyla 3 katı geçmeyenler imar teşvikinden yararlanabilecek. Söz konusu yapıların, duvarlarının genişliği 25 santimetreyi geçen kısımları, taban alanı ve inşaat emsalinden muaf tutulacak. Böylece 60-90 santimetre arasında genişliklerde duvarlara sahip olduğundan taban alanı ve emsal sınırlamaları nedeniyle tercih edilmeyen bu tür yapıların yaygınlaştırılması sağlanacak.

- Balkonlar, bina girişinde yer alan "taşlık" ve "sofa" emsal sınırlamalarından muaf tutulacak

Yönetmeliğe göre, kesme taş yığma yapıların balkonları ile bina girişinde yer alan "taşlık" ve "sofa" gibi birimleri de benzer şekilde parselin toplam emsalinin yüzde 30'u içinde kalmak kaydıyla emsal sınırlamalarından muaf olacak.

Yapılan değişikliklerle doğayla, yöresel dokuyla uyumlu, insan yaşamını merkezine alan, afetlere karşı dayanıklı yapıların teşvik edilmesi, kesme taş yığma yapıların kentsel dokuya uygun olarak yaşatılması hedefleniyor.

Az katlı kesme taş yığma yapıları teşvik edecek düzenleme Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köylünün sütü, bu şehre dolar olarak giriyorKöylünün sütü, bu şehre dolar olarak giriyor
Kabağına fiyat biçemiyor: 5 bin lira bile verseler satmıyorumKabağına fiyat biçemiyor: 5 bin lira bile verseler satmıyorum
2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nın açılış töreni yapıldı2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nın açılış töreni yapıldı
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ekim Cumartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:46
Öğle
12:41
İkindi
15:52
Akşam
18:26
Yatsı
19:44

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cumartesi

Alacaatlı Eczanesi
Cankaya
Altın Oran Eczanesi
Cankaya
Bankalar Eczanesi
Cankaya
Burakcan Eczanesi
Cankaya
Çakır Eczanesi
Cankaya
İlke Daldal Eczanesi
Cankaya
Seyranbağları Enes Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.