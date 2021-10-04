Diyet listelerine özel tatlılar! Şekeri az lezzeti bol tatlı tarifleri

Tatlılar, çoğu kişinin favorisi olan yiyecekler arasında. Yine de içerdikleri şeker miktarı biraz can yakabiliyor! Peki çok sevdiğimiz tatlılar az şekerli olduğu halde bol lezzetli olsa nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız sizi az şekerli tatlı tariflerimizi denemeye çağırıyoruz.
MALZEMELER
500 ml süt
3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı toz şeker
Karamel Sosu İçin:
1 çay bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Derin bir tencereye 500 ml sütü dökün.
Daha sonra içine yumurta, toz şeker ve unu ekleyin ve topak kalmayacak şekilde karıştırın.
Hazırladığınız karışımı ocakta kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin.
Sorasında sos için tavaya toz şekeri alın ve kısık ateşte erimesini bekleyin.
Şeker eridikten sonra tereyağı ve süt kremasını ekleyip karıştırın.
Sos kaynadıktan sonra ocaktan alın.
Muhallebiyi kaplara eşit şekilde paylaştırın.
Üzerlerine karamel sosunu dökün.
MALZEMELER
2.5 su bardağı süt
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı tepeleme kakao
1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker
2 yemek kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı margarin
Üzeri İçin:
Yeşil toz fıstık
HAZIRLANIŞI
Bir tencereye sütü alın.
Bir kaba yumurtayı kırıp toz şekeri ilave edin ve mikser yardımıyla iyice çırpın.
Karışımı tencereye ekleyin.
Kakaoyu ve nişastayı ayrı kaplarda su ile çözdürüp tencereye ekleyin.
Kakaolu karışımı ocağa alın ve kaynayana kadar sık sık karıştırın.
Kaynamaya başlayınca içine tereyağını ve vanilyayı da ekleyin.
Kaselere paylaştırın ve soğuması için buzdolabına kaldırın.
MALZEMELER
4 adet muz
Damla çikolata
Fındık
HAZIRLANIŞI
Muzları soyun ve dilimleyin.
Daha sonra bir tabağa alın ve buzlukta 5 saat dondurun.
Muzları dondurduktan sonra içine 3 yemek kaşığı soğuk süt ilave ederek mutfak robotunda karıştırın.
Sonrasında kuplara eşit şekilde paylaştırın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum