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Diyet listelerine özel tatlılar! Şekeri az lezzeti bol tatlı tarifleri

04.10.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlılar hayatımızın vazgeçilmezleri arasında ancak çok lezzetli olmalarına karşın şeker miktarı fazla olduğu için yedikten sonra pişman olabiliyoruz. Pişmanlık duymadan dilediğiniz gibi tatlı keyfi yapabilmeniz için az şekerli tatlı tariflerini araştırdık. İşte karşınızda az şekerli ama bol lezzetli tatlı tarifleri...

Diyet listelerine özel tatlılar! Şekeri az lezzeti bol tatlı tarifleri

Tatlılar, çoğu kişinin favorisi olan yiyecekler arasında. Yine de içerdikleri şeker miktarı biraz can yakabiliyor! Peki çok sevdiğimiz tatlılar az şekerli olduğu halde bol lezzetli olsa nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız sizi az şekerli tatlı tariflerimizi denemeye çağırıyoruz.

KARAMEL SOSLU KUPLAR TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 ml süt

  • 3 yemek kaşığı un

  • 3 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 adet yumurta

Karamel Sosu İçin:

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı süt kreması

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir tencereye 500 ml sütü dökün.

  • Daha sonra içine yumurta, toz şeker ve unu ekleyin ve topak kalmayacak şekilde karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı ocakta kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin.

  • Sorasında sos için tavaya toz şekeri alın ve kısık ateşte erimesini bekleyin.

  • Şeker eridikten sonra tereyağı ve süt kremasını ekleyip karıştırın.

  • Sos kaynadıktan sonra ocaktan alın.

  • Muhallebiyi kaplara eşit şekilde paylaştırın.

  • Üzerlerine karamel sosunu dökün.

  • Tatlınızı bir gece buzdolabında beklettikten sonra soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

KAKAOLU PUDİNG TARİFİ

MALZEMELER

  • 2.5 su bardağı süt

  • 1 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı tepeleme kakao

  • 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

  • 2 yemek kaşığı nişasta

  • 1 yemek kaşığı margarin

  • 1 paket vanilya

Üzeri İçin:

  • Yeşil toz fıstık

  • Fındık

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencereye sütü alın.

  • Bir kaba yumurtayı kırıp toz şekeri ilave edin ve mikser yardımıyla iyice çırpın.

  • Karışımı tencereye ekleyin.

  • Kakaoyu ve nişastayı ayrı kaplarda su ile çözdürüp tencereye ekleyin.

  • Kakaolu karışımı ocağa alın ve kaynayana kadar sık sık karıştırın.

  • Kaynamaya başlayınca içine tereyağını ve vanilyayı da ekleyin.

  • Kaselere paylaştırın ve soğuması için buzdolabına kaldırın.

  • Soğuduktan sonra toz fıstık ve fındık ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

MUZLU ÇABUK DONDURMA TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 adet muz

  • Damla çikolata

  • Fındık

  • Ceviz

HAZIRLANIŞI

  • Muzları soyun ve dilimleyin.

  • Daha sonra bir tabağa alın ve buzlukta 5 saat dondurun.

  • Muzları dondurduktan sonra içine 3 yemek kaşığı soğuk süt ilave ederek mutfak robotunda karıştırın.

  • Sonrasında kuplara eşit şekilde paylaştırın.

  • Üzerlerine damla çikolata, fındık ve ceviz serpiştirerek soğuk servis edin. Afiyet olsun!
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