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Aza eş anlamlısı nedir? Aza kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

09.03.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı sözcükler, dilbilgisi konuları arasında önemli bir yere sahiptir. Kelimelerin eş anlamlılarını bilip kullanmak, cümle çeşitliliği açısından etkilidir. Ayrıca sözcük haznesinin genişlemesinde de büyük bir rol oynamaktadır. Eş anlamlı sözcükler anlamdaş olarak tanımlanır. Türkçemizde birçok sözcüğün anlamdaşı mevcuttur. Peki, aza kelimesinin eş anlamlı karşılığı nedir?

Aza eş anlamlısı nedir? Aza kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Aza sözcüğü günlük konuşmalarda ya da yazışmalarda karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Aza sözcüğü Arapça kökenlidir. Arapça “aˁḍāˀ أعضاء” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Dilimize Arapçadan girmiş pek çok sözcük mevcuttur. Aza kelimesi aynı zamanda anlamdaş karşılığı bulunan bir sözcüktür. Azanın eş anlamlısı olan sadece bir kelime vardır. Türk Dil Kurumuna göre aza sözcüğünün manaları ise şu şekildedir:

  • (İsim) Üye
  • (İsim) Uzuv, vücut parçası

Ayrıca aza sözcüğünden meydana gelen “murahhas aza” gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

Aza kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçemizde çok sayıda sözcük bulunur. Bu sözcüklerin büyük bir kısmının eş anlamlı karşılığı vardır. Aza kelimesi de bunlardan biridir. Kelimelerin anlamdaş karşılıklarını bilmek ve öğrenmek genel kültür bakımından büyük avantaj sağlamaktadır. Ayrıca sözcüklerin eş anlamlılarını kullanmak, cümlelerde yineleme olmanın da önüne geçmektedir. Ayrıca eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerini tuttukları için herhangi bir mana kaymasına sebep olmamaktadır. Bu bağlamda aza kelimesinin eş anlamı olan sözcük:

  • Üye

Üye sözcüğü en az aza kelimesi kadar dilimizde sıkça kullanılmaktadır. Özellikle dernek, vakıf gibi alanlarda üye kelimesinin kullanımı epey yaygındır. Anlamdaş sözcüklerin cümle içerisinde kullanılması, cümlelerde anlatılmak istenen ifadenin vurgulanmasında da çok etkilidir.

Azanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aza kelimesi yerine kullanılabilen alternatif sözcükler mevcuttur. Bu sözcükler cümle içerisinde kullanıldığında herhangi bir anlam bozulması yaşanmaz. Aza eş anlamlısı olan kelimeyle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse:

  • Derneğe üye olmak için biraz daha çabalamam gerekiyormuş.
  • Okul aile birliği derneğine üye olduğundan beri yoğun çalışmaktan onu kimse görmüyordu.
  • Çevresindeki herkesin vakfına üye olmasını istedi.
  • Yarın tiyatro kulübüne üye olacağını söyledi.
  • İnternetten alışveriş yapabilmesi için öncelikle üye olması gerektiğini belirttim.
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