Azerbaycan Futbol Federasyonu da sessiz kalmadı! Türkiye Futbol Federasyonu'nun açtığı hesaba 500 bin TL'lik yardım...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 6 Şubat tarihinde, önce saat 04.17'de 7.7 sonra ise 13.24'te 7.6 şiddetli oluşan iki deprem; Gaziantep, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay'da büyük yıkımlara neden olmuştu. 10 ilde OHAL ilan edilmiş ve tüm Türkiye, depremzedelere yardım edebilmek için adeta seferber olmuştu.

SPOR CAMİASI YARDIMA KOŞMUŞTU

Spor camiası da yaşanan felakete kayıtsız kalamamış ve yardım toplayarak tırlarla afet bölgesine gönderimlerine başlamıştı.

TFF'DEN ÇAĞRI GELMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu ise bir bağış hesabı açarak depremzedeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

AZERBAYCAN FUTBOL FEDERASYONU'NDAN 500 BİN TL

Azerbaycan Futbol Federasyonu, TFF'nin bu çağrısını görmezden gelmedi ve 500 bin TL'lik bir bağış yaptı.

AFFA'dan yapılan resmi açıklamada, "Türkiye'deki trajik depremden etkilenenleri desteklemek için TFF'nin kamuoyuna açıkladığı banka hesabına 500 bin TL para aktarımı yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

