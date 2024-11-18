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Azerbaycan'ın köklü kulüplerinden Qarabağ, Fatih Terim'i ağırladı! İmparator da sosyal medya hesabından teşekkür etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.11.2024 16:44
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Karabağ Kulübü; Galatasaray ve Fatih Terim'i ağırladı. Sosyal medya hesabından bu özel buluşmayı paylaşan Karabağ Kulübü, Fatih Terim ve Galatasaray'a şükranlarını sundu.

Azerbaycan'ın köklü kulüplerinden Qarabağ, Fatih Terim'i ağırladı! İmparator da sosyal medya hesabından teşekkür etti

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Azerbaycan'ın köklü kulübü Karabağ'ın daveti üzerine ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

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Karabağ Kulübünün sosyal medya hesabı, bu özel buluşmayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan bu buluşma, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların da büyük beğenisini topladı.

FATİH TERİM TEŞEKKÜR ETTİ

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Instagram hesabından Karabağ kulübünün davetine teşekkür eden Fatih Terim, "Karadağ Kulübüne teşekkür ediyorum. Kendilerine başarılı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim galatasaray
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