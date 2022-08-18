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Azerbaycan'dan Trabzon'a gelen kadın hastaya kemik iliği nakli yapıldı

18.08.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'dan Trabzon'a gelen kadın hastaya kemik iliği nakli yapıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde, kemik iliği nakli uygulanan kadın hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Gelebe şehrinden gelen 64 yaşındaki Fakhranda Mustafayeva'ya kemik iliği nakli yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, hastanın yaklaşık 20 yıl önce çekilen dişinin yerinde gelişen şişlik nedeniyle ülkesinde diş hekimine başvuran Mustafayeva'nın, sorununun dişinden kaynaklanmadığını ve "Multiple myeloma" adlı hastalığın kemik tutulumuna bağlı olduğu kaydedildi.

Tedavisinin ardından kemik iliği nakli önerilen hasta, Azerbaycanlı hekimler tarafından KTÜ Farabi Hastanesine sevk edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTÜ Farabi Hastanesi Hematoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sönmez, hastaya kemik iliği nakli uygulandığını belirtti.

Sönmez, hastayı sağlıklı olarak ülkesine gönderdiklerini ifade ederek, "Bundan sonra takiplerini Azerbaycan'daki hekim kardeşlerimizle birlikte yapacağız. KTÜ Farabi Hastanesi olarak bölgede hematolojik hastalıkların tedavilerinin yapıldığı en önemli merkez konumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Hematoloji-Onkoloji Hastanesi ve Kemik İliği Nakil Merkezi Projesi'nin gerçekleşmesi sonrasında daha fazla hastaya daha kapsamlı hizmet verebileceklerini aktaran Sönmez, Hematoloji-Onkoloji Hastanesi ve Kemik İliği Nakil Merkezi inşaatının, bir an evvel başlatılmasını temenni etti.

Mustafayeva ise nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Sönmez başta olmak üzere tüm hastane personelinden çok memnun kaldığını belirterek, "Allah hepsinden razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti daima payidar olsun." ifadelerini kullandı.

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